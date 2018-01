Perché in «Se mi lasci ti cancello» hanno cancellato Ellen Pompeo?

: RT @Ificouldflyxhaz: Lo so che puoi sentirmi ogni volta che sto male, lo so perchè ti sento dentro il mio cuore, sento che cerchi di libera… - artsniallx : RT @Ificouldflyxhaz: Lo so che puoi sentirmi ogni volta che sto male, lo so perchè ti sento dentro il mio cuore, sento che cerchi di libera… - settimocielo_1 : RT @Alessandrotuit: Anno nuovo, #Barlume nuovo. 8 e 15 gennaio su @SkyCinemaIT ! "Se mi lasci non vale" mi è rimasta in testa,anche perché… - carlopalomar : RT @Alessandrotuit: Anno nuovo, #Barlume nuovo. 8 e 15 gennaio su @SkyCinemaIT ! "Se mi lasci non vale" mi è rimasta in testa,anche perché… - Alessandrotuit : Anno nuovo, #Barlume nuovo. 8 e 15 gennaio su @SkyCinemaIT ! "Se mi lasci non vale" mi è rimasta in testa,anche per… - pajntitblack : RT @Ificouldflyxhaz: Lo so che puoi sentirmi ogni volta che sto male, lo so perchè ti sento dentro il mio cuore, sento che cerchi di libera… -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Madison Square Park, 2003. Il cielo è denso di nuvole quando Naomi e Joel siedono uno vicino all’altra assaggiando un pranzo take-away. Joel è turbato: la sua Clementine è impossibile da dimenticare e Naomi, la sua ex ragazza, cerca di consolarlo aiutandolo a inquadrare il dolore in un’altra prospettiva. Una scena che in Se miti– Eternal sunshine of the spotless mind non abbiamo mai visto,il regista Michael Gondry e il montatore Valdís Óskarsdóttirpensato bene di eliminare. https://www.youtube.com/watch?v=jaSGWbc9dlc Non è certo una novità: capita spesso che in fase di montaggio si decidano di tagliare delle sequenze dal film e, qualche volta, anche interi personaggi. Quello segato da Gondry e Óskarsdóttir era Naomi, interpretata da colei che di lì a poco sarebbe diventata una delle attrici più pagate della tv americana:, ...