Pavia | rogo in capannone | rischio nube tossica

: Ma pensa un po': un altro bel rogo misterioso di sostanze tossiche in provincia di #Pavia. Sarà il primo caso nella… - maurovanetti : Ma pensa un po': un altro bel rogo misterioso di sostanze tossiche in provincia di #Pavia. Sarà il primo caso nella… - sabbav : Corteolona, rogo nel capannone abbandonato: bruciano rifiuti - Cronaca - La Provincia Pavese - albmaiolo : RT @messveneto: Rogo doloso, azienda in fiamme a Pavia di Udine - allnews24eu : Rogo doloso, azienda in fiamme a Pavia di Udine - - Laro_niela : RT @messveneto: Rogo doloso, azienda in fiamme a Pavia di Udine -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Nuovo incendio a. Questa volta è accaduto nel Pavese. Unche si trova lungo la provinciale 31, fra Corteolona e Genzone, in provincia di, ha preso fuoco. Una colonna di fumo si è alzata dal luogo dell'incendio. All'interno stanno bruciando materiali di scartoi, pneumatici e plastica. Il vento sta spingendo per diverse centinaia di metri il fumo che potrebbe interessare l'intera zoan. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme. A quanto pare, secondo quanto hanno fatto sapere gli stessi vigili è molto probabile che l'incendio possa durare per l'intera nottata. Diverse squadre di pompieri sono all'opera per spegnere il.Intanto i sindaci dei centri coinvolti nell'emergenza hanno chiesto ai cittadini di restare a casa e di non uscire se non strettamente necessario. ...