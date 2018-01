: RT @LaStampa: Capannone abbandonato in fiamme nel Pavese, si teme una nube tossica - IzzoEdo : RT @LaStampa: Capannone abbandonato in fiamme nel Pavese, si teme una nube tossica - tusciaweb : Capannone in fiamme, allarme nube tossica nel Pavese, evacuate cento persone - LaStampaTV : VIDEO | In fiamme un capannone nel Pavese, evacuate 100 persone -

Vigili del Fuoco ancora al lavoro per finire di domare l'incendio, ormai, deldi Corteolona e Genzone (Pavia). Lehanno creato un'emergenza per il sospetto di possibile inquinamento ambientali. Sul posto sono impegnati circa 30 pompieri,con un decina di mezzi dei comandi provinciali di Pavia, di Milano e di alcune sedi di Vigili del Fuoco della zona. L'Arpa sta verificando i lvelli di diossina nell'aria, e il prefetto ha invitato i cittadini a farsi visitare in caso di infiammazioni.(Di giovedì 4 gennaio 2018)