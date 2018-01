Parlamentarie e candidati M5S | in campo migliaia di sconosciuti

Di Maio alla ricerca di candidati 'civici' al Nord. Lannutti & co. pronti alle Parlamentarie (di M. Bazzucchi) : Al Nord abbiamo un problema, che dobbiamo riuscire a trasformare in un'opportunità per alla rgare il nostro bacino di voti". In una stanza dei bottoni sempre meno affollata dopo la messa a punto delle ...

Luigi Di Maio alla ricerca di candidati "civici" al Nord. Lannutti & co. pronti alle Parlamentarie : "Al Nord abbiamo un problema, che dobbiamo riuscire a trasformare in un'opportunità per allargare il nostro bacino di voti". In una stanza dei bottoni sempre meno affollata dopo la messa a punto delle nuove regole su leadership e candidature, il vertice pentastellato è convinto di aver trovato la ricetta per allargare una base di consenso che negli ultimi tempi è sembrata vicina alla saturazione.Il ragionamento che è ...