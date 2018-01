Parlamentarie | chi sono i volti famosi che si candideranno con il Movimento 5 Stelle

M5s - voto in tilt per boom autocandidature : Parlamentarie chiuse alle 17 : Il blog riferisce che soprattutto nell'ultima ora delle parlamentarie c'è stato un picco di accessi che ha causato rallentamenti al sito e che quindi si è deciso di prorogare i termini per le auto ...

M5s chiude candidature "Parlamentarie" - proteste per sito lento : Roma, 3 gen. (askanews) - Una proroga della scadenza per le autocandidature alle "parlamentarie" del Movimento 5 stelle non è bastata per placare le proteste causate dal funzionamento a singhiozzo ...

M5s chiude candidature 'Parlamentarie' - proteste per sito lento : Roma, 3 gen. (askanews) Una proroga della scadenza per le autocandidature alle 'parlamentarie' del Movimento 5 stelle non è bastata per placare le proteste causate dal funzionamento a singhiozzo delle ...

Rousseau va di nuovo in tilt : Parlamentarie chiuse alle 17 : Anche stavolta il "sistema operativo" del Movimento Cinque Stelle rischia la figuraccia.Oggi alle 12 scadeva infatti il termine per candidarsi come futuro parlamentare per la compagine grillina. Ma per presentare la propria disponibilità a far parte delle liste era necessario inviare una presentazione su Rousseau tra il 30 dicembre e il 3 gennaio. Peccato che - forse a causa dei troppi accessi simultanei nell'ultimo giorno ...

Parlamentarie del M5S - la deputata Chiara di Benedetto annuncia la sua candidatura su facebook (VIDEO) : Alla Camera " ha ricordato Di Benedetto " la parlamentare 5stelle è stata anche capogruppo della commissione Cultura, Scienza e Istruzione, di recente portandola a Palermo, sua città di origine. "...