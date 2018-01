PAOLO CONTE In tour in Europa per celebrare Azzurro Meraviglie | La penisola dei tesori

PAOLO CONTE alle Terme di Caracalla a Roma festeggia 50 anni di Azzurro : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Paolo Conte alle Terme di Caracalla a Roma, in concerto per due sere in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni di successo di Azzurro. Dopo il grande successo in prevendita del primo concerto in programma per giovedì 14 giugno 2018, a grande richiesta si aggiunge una nuova data: Paolo Conte sarà alle Terme di Caracalla a Roma anche venerdì 15 giugno. I biglietti per la nuova data saranno disponibili in prevendita a partire da domani, ...