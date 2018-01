PAOLO BERNARDINI In “Tutti i soldi del mondo” di Ridley Scott | “Ho fatto sette provini

PAOLO BERNARDINI - dalle pubblicità a Ridley Scott. L’intervista : Veejay, attore, cantante, ha deciso di darsi al cinema e alla televisione dopo avere lavorato, nel 1999, sul set di Martin Scorsese Gangs of New York («ci ero andato in visita con la scuola cine-tv Roberto Rossellini: mi presero perché ero l’unico della classe a parlare inglese»). All’attivo ha diversi spot pubblicitari, film e fiction, ma anche una partecipazione alle audizioni di X Factor 5 (non cercate di ricordarlo, però: in video non ci è ...