Palermo | bimba di 18 mesi ingerisce hashish e finisce in rianimazione

Palermo - bimba di 18 mesi ingerisce dell’hashish : ricoverata in rianimazione. Le sue condizioni sono gravi : Una bimba di 18 mesi è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Di Cristina di Palermo per aver ingerito dell’hashish. La piccola è stata immediatamente soccorsa dai genitori e trasportata all’ospedale Buccheri La Ferla. Qui i medici hanno disposto il trasferimento al Di Cristina, dove si trova ricoverata in rianimazione. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile, che vuole chiarire ...

