Pagelle Juventus-Torino 2-0 | i voti della partita Coppa Italia quarti

Derby Juventus-Torino 2-0 : Pagelle e tabellino : Derby Juventus-Torino, Coppa Italia 2017/2018, in diretta live: formazioni ufficiali, cronaca, sintesi, risultato, pagelle e tabellino.

Pagelle Juventus-Torino 2-0 - ottima prova di Douglas Costa : Pagelle Juventus-Torino – La Juventus continua il momento magico e vola in semifinale di Coppa Italia, netto successo della squadra di Massimiliano Allegri che fa valere il fattore campo. Turnover da parte delle due squadre, il tecnico bianconero lascia in panchina Higuain mentre gioca Dybala, Mihajlovic schiera ancora Niang come prima punta con Iago Falque e Berenguer. Un gol per tempo per la Juventus che apre le marcature con Douglas ...

Pagelle Juventus-Torino 2-0 - Coppa Italia 2018 : Douglas Costa e Pjanic dipingono calcio - il Torino non risulta mai pericoloso : La Juventus regola il Torino per 2-0 e approda senza troppi patemi alle semifinali di Tim Cup 2017/18. Un gol per tempo per i bianconeri che aprono le marcature con un pregevole sinistro al volo di Douglas Costa (migliore in campo) e chiudono i conti con Mario Mandzukic. Nel Torino male Berenguer e Iago Falque, si salvano solo Niang e Milinkovic-Savic JUVENTUS (4-3-2-1): Szczesny 6 – Per larghi tratti del match risulta inoperoso. Sbroglia ...

Verona-Juventus - le Pagelle bianconere : Benatia ok - Higuain è altruista : SZCZESNY - voto: 6 Infilzato al primo tiro nello specchio: graffio su una serata di relax. LICHTSTEINER - voto: 6,5 Riproposto sulla corsia destra, ha poco lavoro in difesa e buoni spazi per le ...

Verona-Juventus - le Pagelle di CM : Benatia super - Matuidi croce e delizia : MANDZUKIC 5.5: torna esterno puro, lotta e si sacrifica come se fosse sempre la cosa più normale del mondo. Però, davanti, non si vede quasi mai (82' MARCHISIO ng ). HIGUAIN 6: notte da tiro al ...

Verona-Juventus 1-3 Pagelle - voti e highlights 19^ giornata : doppio Dybala trascina i bianconeri (VIDEO) : Verona-Juventus 1-3 pagelle, voti e highlights 19^ giornata: doppio Dybala trascina i bianconeri (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Verona-Juventus 1-3 pagelle, voti E highlights- La Juventus, dopo la grande vittoria sulla Roma, va a far visita al Verona. Allo stadio Bentegodi, i bianconeri vincono per 3 a 1 e si riavvicinano al Napoli. ...

Pagelle Verona-Juventus 1-3 : torna la “Dybala mask” : Pagelle Verona-Juventus – Allegri rischia la frittata nella gara della 19^ giornata del campionato, qualche difficoltà di troppo per la Juventus che vince sul campo del Verona e si riporta ad un solo punto dal Napoli ma la squadra bianconera non ha convinto almeno fino al 30esimo della ripresa, in particolar modo nel mirino le scelte dell’allenatore bianconero con scelte all’intervallo che potevano costare caro. In particolar ...

Juventus-Roma - le Pagelle bianconere : Szczesny decisivo - Matuidi c'è : Szczesny - voto: 8 Buffon può lasciare tranquillo: annulla la Roma da solo. La parata su Schick vale tre punti e magari un pezzo di scudetto. decisivo anche su El Sharaawy e Under. BARZAGLI - voto: 6,...