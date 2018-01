Ormai è ufficiale | Meizu M6S avrà un processore Exynos ed il sensore d’impronte laterale

: Adesso sappiamo veramente tutto su #MeizuM6s, dal design alle specifiche hardware. - planetmobileblg : Adesso sappiamo veramente tutto su #MeizuM6s, dal design alle specifiche hardware. - FabiBibi93 : RT @albertoangela: Carissimi, manca ormai davvero poco alla messa in onda di "Meraviglie". La prima delle quattro puntate del mio... https:… - damarzo : RT @albertoangela: Carissimi, manca ormai davvero poco alla messa in onda di "Meraviglie". La prima delle quattro puntate del mio... https:… - KarerseeMdr : RT @albertoangela: Carissimi, manca ormai davvero poco alla messa in onda di "Meraviglie". La prima delle quattro puntate del mio... https:… - GiannubiloE : RT @albertoangela: Carissimi, manca ormai davvero poco alla messa in onda di "Meraviglie". La prima delle quattro puntate del mio... https:… -

Leggi la notizia su planetmobileitalia

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Finalmente siamo giunti nel 2018, un anno che porterà sicuramente tanta innovazione tecnologica e tanti miglioramenti in tutto quello che ci circonda. Il primo cambiamento che ci prepariamo a vedere ha come protagonistae la sua decisione di unirsi alla massa. Infatti, secondo i tanti rumors trapelati negli ultimi tempi ed i tweet ufficiali da parte dell’azienda, quest’ultima inizierà a produrre smartphone col nuovo stardard di aspect radio per i piccoli display, cioè i 18:9. Già, dopo aver visto Samsung con S8, LG con G6 ed Apple con iPhone X, adesso ancheè pronta a fare questo grande passo ma non con un Top di Gamma (per adesso). Come scritto già in altri nostri articoli, il prossimo Flagship dell’azienda cinese prenderà il nome di 15 Plus e sarà presentato durante la primavera. Prima di lui, però, c’è un altro smartphone molto discusso ed atteso: ...