OnePlus 5T con 15 euro di sconto su Geekmall con questo coupon!

OnePlus 5 riceve Android 8.1 Oreo con una build alfa di LineageOS 15.1 : La scorsa settimana una versione alfa di LineageOS 15.1 è stata rilasciata dallo sviluppatore codeworkx di XDA per OnePlus 5

OnePlus 3 e 3T ricevono OxygenOS 5.0.1 - che non va d'accordo con Play Protect : OnePlus ha rilasciato OxygenOS 5.0.1 per 3 e 3T, dopo l'aggiornamento Play Protect invita a disinstallare "FactoryMode" perché dannosa.

Evoluzione OnePlus 5T con OxygenOS 4.7.6 : le migliorie dell'ultimo aggiornamento : Sempre in prima linea il OnePlus 5T, reo di aver ricevuto la Open Beta dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, e, quasi contestualmente, il nuovo upgrade, in versione stabile, alla OxygenOS 4.7.6, concepita per chi non è solito lasciarsi prendere la mano dalle release ufficiose, e preferisce dormire sonni tranquilli, sempre e comunque. Il pacchetto è in fase di distribuzione via OTA a piccoli bocconi: se tutto dovesse procedere secondo i

OnePlus rilascia OxygenOS 4.7.6 per OnePlus 5T con miglioramenti alla fotocamera : OnePlus rilascia OxygenOS 4.7.6 per OnePlus 5T, con miglioramenti alla fotocamera, in particolare a quella frontale, e altri miglioramenti.

Con OnePlus 5T Star Wars Edition alcuni utenti daranno il nome ad una stella : OnePlus ha annunciato che premierà i primi 37 acquirenti di OnePlus 5T Star Wars Edition dando il loro nome ad una stella

Anche OnePlus 5 avrà il sistema di sblocco con riconoscimento facciale : Carl Pei, co-fondatore di OnePlus, su Twitter ha scelto l'occasione degli auguri natalizi per informare gli utenti OnePlus 5 di un'importante novità

OnePlus 5T Star Wars Limited Edition nasconde un messaggio proveniente da una "galassia molto lontana" (video) : I colleghi di Android Central hanno scoperto un simpatico Easter Egg contenuto nella confezione di OnePlus 5T Star Wars Limited Edition

OnePlus festeggia 4 anni con sconti e regali : Poche settimane dopo, il 28 luglio 2015, è stato annunciato OnePlus 2 VR mentre tra luglio ed agosto OnePlus 2 è stato per la prima volta mostrato al mondo. OnePlus 2 ha proposto un dispay LCD Full

OnePlus 5T : problemi con lo streaming HD : Emergono i primi problemi per il OnePlus 5T, lo smartphone di punta della OnePlus, rilasciato da meno di un mese sul mercato. Il bug in questione desta qualche perplessità perchè sembra assurdo pensare che un display che supporta video in HD non riesca a riprodurre in streaming video in alta definizione. Infatti lo streaming sui principali siti come Netflix, Google Play Movies e Amazon Prime Video risulta disponibile solo in qualità standard. Il

OnePlus spegne la quarta candelina e festeggia con sconti ed estrazioni a sorte : Era il 17 dicembre 2013 quando Carl Pei e Pete Lau, ex vicepresidente di OPPO, annunciavano al mondo il primo flagship killer: OnePlus One

OnePlus è al lavoro con Snapchat per correggere alcuni problemi alla fotocamera : Il recente aggiornamento di OxygenOS per OnePlus 5T ha creato numerosi problemi con Snapchat, ma le due compagnie stanno collaborando alla soluzione

OnePlus 5T - con la OxygenOS 4.7.4 arrivano numerose migliorie : La versione 4.7.4 di OxygenOS non porta con sé Android 8.0 Oreo, è vero, ma mette delle gradite pezze su numerosi aspetti. Vediamo di cosa si tratta

Foto migliori su OnePlus 5 con quest'app MOD - dettagli e link download : Difficilmente troverete qualcosa da eccepire alla Fotocamera di OnePlus 5, anche se, soprattutto in ambito tecnologico, tutto resta perfettibile e soggetto a possibili miglioramenti. Proprio in questo discorso si inserisce il tema che stiamo per trattare nel qui presente articolo, incentrato su una mod volta (un'app opportunamente modificata da developers terzi e pubblicata sul forum di XDA) ad incrementare la qualità delle Foto scattate in JPEG