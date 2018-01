Nuovi ingressi nel cast di Narcos 4 | da The Flash arriva Matt Letscher per la nuova

Amatori Hockey : Nuovi ingressi nella dirigenza : Da sin: Torazzo, Marzella, Marazzato, Racioppi, Tarsia, Giarolo nuovi ingressi nella dirigenza dell'Amatori Hockey. Nei giorni scorsi sono state ufficializzate le nomine di Alvise Racioppi, direttore ...

Amici 17 - anticipazioni lunedì 6 dicembre : Nuovi ingressi e pericolo eliminazioni : Aspettiamoci di tutto ad Amici 17: le anticipazioni per lunedì 4 dicembre 2017 promettono scintille nella classe di quest'anno. Nella puntata che si è appena conclusa è successo praticamente di tutto: gli allievi si sono mostrati molto strategici, sia negli schieramenti durante le sfide sia nelle nomination, manco fossero al Grande Fratello; ai professori tutto ciò non è piaciuto affatto e hanno imposto le loro decisioni, chiamando davanti alla ...

Serie Tv - novità : Genius : Picasso definito il cast; Nuovi ingressi in Agents of SHIELD e Nashville : Genius - Picasso: partiranno a novembre in diverse città europee le riprese della seconda stagione della Serie di National Geographic che dopo la prima stagione dedicata ad Einstein, racconterà il genio di Picasso, interpretato da Antonio Banderas. Prodotta da Ron Howard con Fox 21 Television, i 10 episodi di Genius: Picasso andranno in onda su National Geographic (anche in Italia) nel 2018. Nel frattempo si completa il cast: Alex Rich ...

Grande Fratello Vip 2 – Sesta puntata del 16 ottobre 2017 – Conduce Ilary Blasi con Alfonso Signorini e la Gialappa’s. Tre Nuovi ingressi. : Sesta puntata, in prima serata su Canale5, di Grande Fratello Vip giunto alla sua seconda edizione. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, avrà ovviamente tra i suoi concorrenti solo (chi più, chi meno) personaggi famosi. In studio a condurre ritroviamo Ilary Blasi accompagnata da Alfonso Signorini, in veste di opinionista, e dalle incursioni della Gialappa’s […] L'articolo Grande Fratello Vip 2 – Sesta puntata del 16 ottobre ...

