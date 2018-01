Nuova funzione SIDI | news 4 1 | dal 15 gennaio anagrafe alunni con disabilità

Google Chrome - è arrivata una Nuova funzione : Alcuni giorni fa c'è stata una segnalazione per una nuova funzione di #Google #Chrome, ovvero quella di poter utilizzare un bug recente di Google Chrome [VIDEO] per #Android. L'azienda di motori di ricerca ha introdotto una nuovissima funzione per gli utenti, quella di poter esportare le password salvate. Una funzione che suscita polemiche Per adesso è solo una semplice indiscrezione, ma questa funzione ha gia' ricevuto la sua bella dose di ...

Smart Battery - la Nuova funzione di Google Pixel Video : 2 La continua produzione degli #Smartphone, presenti sul mercato gia' da moltissimo tempo, permette anche di portare agli utenti funzionalita' sempre nuove. Spesso e volentieri però, applicare una funzione che segnali che la batteria è al limite consentito, è davvero un'impresa per moltissime aziende. Se da un lato gli Smartphone risultano sempre più all'avanguardia e sempre più potenti, lo stesso non si può dire per un campanello ...

Instagram prova la Nuova funzione che permette di seguire gli hashtag. : Instagram è al lavoro per portare al più presto una nuova funzione, che permetterà all’utente di personalizzare i contenuti da visualizzare non più seguendo un utente ma un hashtag. Sarà possibile seguire gli hashtag su Instagram Questo consentirà di visualizzare tutti i contenuti relativi ad un determinato argomento, senza dover per forza preoccuparsi di seguire un utente specifico. Alcuni hashtag risultano essere talmente popolari che ...

WhatsApp : la Nuova funzione metterà a rischio la vostra privacy? Video : #WhatsApp continua ad aumentare le possibilita' d’azione [Video] rese disponibili in favore di tutti quegli che, giornalmente, beneficiano delle potenzialita' di questo servizio di messaggistica istantanea. Rifletteteci un attimo: a chi di voi non è mai capitato di trovarsi nell’esigenza di dover necessariamente comunicare la propria posizione all’interno di una specifica chat, che sia singola o anche di gruppo? Allo stato attuale ed anche sulla ...

Disfunzione erettile : Nuova terapia con onde d'urto efficace in 7 casi su 10 : Secondo le stime più recenti in Italia soffrono di Disfunzione erettile più di tre milioni di uomini per i quali, attualmente, l'unica via percorribile è la terapia farmacologica. Almeno fino ad ora. E almeno per coloro che soffrono della Disfunzione in una forma lieve o moderata. Questo grazie ad una nuova terapia che fa uso di onde d'urto acustiche ad alta energia e che promette di essere indolore e, sopratutto, senza effetti collaterali. Lo ...

Google aggiorna Calcolatrice con un nuovo look e qualche Nuova funzione : Calcolatrice si aggiorna alla versione 7.4 abbandonando completamente il colore verde in favore di un blu pastello davvero gradevole. L'articolo Google aggiorna Calcolatrice con un nuovo look e qualche nuova funzione è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

WhatsApp - arriva la Nuova funzione 'Delete for everyone' : per cancellare i messaggi errati : WhatsApp, arriva la nuova funzione 'Delete for everyone': cancellerà i messaggi errati WhatsApp sta per rilasciare la novità che tanti utenti attendevano ormai da tempo. Si tratta della funzione ...

Cancellare i messaggi su Whatsapp - l’app conferma la Nuova funzione : Indietro 27 ottobre 2017 ROMA – Cancellare i messaggi su Whatsapp. Una funzione di cui si parla da mesi e che finalmente, sul finire di questo 2017, sta per diventare realtà. A confermarlo è la stessa piattaforma di messaggistica. Come avviene già su Telegram, con i prossimi aggiornamenti (per ora la funzione è in fase […] L'articolo Cancellare i messaggi su Whatsapp, l’app conferma la nuova funzione sembra essere il primo su NewsGo.