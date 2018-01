: Nozze reali, “via i senzatetto per il matrimonio di Harry e Meghan”. Bufera sui Windsor - Cascavel47 : Nozze reali, “via i senzatetto per il matrimonio di Harry e Meghan”. Bufera sui Windsor - silviabest77 : Nozze reali, “via i senzatetto per il matrimonio di Harry e Meghan”. Bufera sui Windsor - TutteLeNotizie : Nozze reali, “via i senzatetto per il matrimonio di Harry e Meghan”. Bufera sui Windsor - TutteLeNotizie : “Via i senzatetto per le nozze reali di Harry e Meghan”, polemiche su un politico inglese - pietroberga : “Via i senzatetto per le nozze reali di Harry e Meghan”, polemiche su un politico inglese -

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Lei ha fatto colpo sul popolo britannico, ma come in tutte le storie d’amore arriva sempre un momento critico. Ilpiù glamour ed esclusivo dell’anno, quello fra il principee Meghan Markle, ha scatenato una polemica nazionale nel Regno Unito sui più poveri, gli homeless. Colpa dell’iniziativa portata avanti dal leader del distretto di, dove si svolgeranno leil 19 maggio: ha chiesto infatti di rimuovere iin occasione dell’evento storico per i sudditi di sua maestà e destinato a richiamare migliaia di visitatori nella cittadina. Il conservatore Simon Dudley, a capo del Royal Borough die Maidenhead, ha perfino scritto alla Thames Valley Police una lettera, vista dal Guardian, in cui chiede l’intervento delle forze dell’ordine per contrastare “l’accattonaggio aggressivo e l’intimidazione” di chi dorme per ...