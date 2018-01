Non si può più nascondere l' impoverimento dei Paesi occidentali

Il 16 - 1% italiani Non può permettersi di riscaldare casa adeguatamente - : Risultato di un'indagine del 2016 di Eurostat. La percentuale di chi dice di non potersi permettere di tenere il proprio alloggio sufficientemente caldo è quasi il doppio rispetto alla media Ue (8,7). ...

Spalletti : 'Mercato? L'Inter Non può spendere 40 milioni' : APPIANO GENTILE - ' Verdi? Per i nomi che girano ci vogliono 30-40 milioni e a me hanno detto che non si possono spendere. Quindi inutile girarci intorno' : lo dice il tecnico dell' Inter Luciano ...

'La Ferrari può vivere senza F1 - ma Non il contrario' : L'ex boss del Circus, Bernie Ecclestone, in un'intervista al magazine tedesco 'Auto Motor und Sport' invita i padroni dei diritti sulla F1, gli statunitensi di Liberty Media, a non trascurare gli ...

Manolas : 'Chi non vuole vincere Non può avere spazio nella Roma. Nainggolan ha sbagliato - sul rinnovo...' : Kostas Manolas, difensore della Roma , è stato intervistato da Sky Sport. Queste le dichiarazioni del greco: Sabato arriva l'Atalanta: che partita vi aspetta? 'Partita importantissima, dobbiamo ripartire. Abbiamo lavorato benissimo in settimana e dobbiamo farci ...

Assicurazioni - il business dei sinistri cresce Nonostante la congiuntura. Il suo segreto? Il risarcimento può attendere : Quello appena concluso sarà ricordato come un altro anno di discreti guadagni per il ramo danni delle compagnie assicurative italiane che, ancora una volta, dovrebbero essere riuscite a far quadrare i conti tra il calo fisiologico del mercato Rc Auto e i propri doveri di risarcimento. E il 2018, grazie anche all’ultima Legge di Bilancio, promette ancora meglio. Vallo a dire ai consumatori, che sempre più spesso devono armarsi di ...

F1 - Bernie Ecclestone : 'La Ferrari può vivere senza la F1 - Non il contrario. Ora sono più sereno' : Bernie Eccelestone, ex patron della Formula Uno, ha rilasciato un'intervista al magazine tedesco 'Auto, motor und sport'. A 87 anni non dimentica mai il mondo di cui è stato l'attore principale per una vita intera: ' Non nutro alcun rancore nei confronti dei nuovi proprietari. sono orgoglioso della Formula Uno e ...

Roma - Monchi avvisa Nainggolan : 'Chi non ha mentalità vincente Non può stare qui' : ... ' In questo momento delicato va dimostrata mentalità vincente ', le parole riportate da Sky Sport . ' Chi non dimostrerà di avere questo tipo di atteggiamento non può avere posto nella Roma '. ...

È diabetico e Non può lavorare la notte : guardia giurata sospesa : Antonio Franzè è una guardia giurata di 54 anni che a causa del diabete non può più svolgere il turno di notte e per questo motivo è stato sospeso dal suo compito.L'uomo, a cui non manca molto alla pensione, non prende stipendio da un mese. Quando il medico curante ha diagnosticato che le sue condizioni fisiche erano peggiorate e non poteva più lavorare di notte perché sottoposto a trattamento insulinico, la Sicuritalia, azienda per la ...

Coppa Italia - Allegri avverte la Juve : "Con il Torino Non si può fare come a Verona" : 'La Coppa Italia è importante: ne abbiamo conquistate tre e vogliamo andare avanti. Non sarà semplice. Il Torino ha grande voglia di rivalsa dopo aver perso di brutto in campionato e attraverso la ...

BIMBO CADE DAL QUINTO PIANO E MUORE/ Mortara (Pavia) - le urla dei vicini : "Non può succedere a 2 anni!" : 2 anni, BIMBO CADE dal QUINTO PIANO e MUORE: la tragedia di Capodanno a Mortara, Pavia. Cosa è successo, le urla dei vicini e una famiglia distrutta.

"I nostri istituti fuori gioco - se Non innovano. Amazon può diventare un big del credito" : 'E' tutto molto aperto', avverte Fabio Panetta. In effetti il mondo sta cambiando vorticosamente e un nuovo universo prende il posto del vecchio. 'Entro dieci anni le banche italiane saranno diverse', ...

Saldi commercio. Non se ne puo' piu'. Le leggi ci dicono che cominciano dal 2 gennaio... : Quindi, secondo le leggi italiane, i consumatori nostrani avrebbero ora una buona occasione per spendere meno e dare cosi' il loro contributo all'economia nazionale. Se c'era bisogno di un esempio ...