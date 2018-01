Nine Parchments | ecco il trailer del GDR per Switch

Nine Parchments : ecco il trailer inglese del GDR per Switch : Nine Parchments è finalmente giunto anche sul Nintendo eShop di Switch, ed in occasione del lancio Nintendo UK ha lanciato un nuovo trailer per il GDR, riporta Mynintendonews.Nine Parchments piacerà sicuramente agli appassionati del genere. Si tratta di un GDR con disponibili meccaniche di co-op online e dal forte stile fantasy. Disponibile al prezzo di 17.99 sterline, nel gioco saremo in un gruppo di apprendisti maghi fuggitivi che hanno deciso ...