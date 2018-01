: Neve e valanghe, Cervinia è isolata - NotizieIN : Neve e valanghe, Cervinia è isolata - zazoomblog : #Cervinia sotto la neve- Video maltempo e pericolo valanghe Protezione Civile "Non uscite di casa" ... - profluigimarino : RT @tgrvda: Pericolo #valanghe. Alle h.17,00 chiuderà al traffico la strada regionale da @CValtournenche a @CerviniaValt a causa della fort… - infoitinterno : Maltempo, Valle d'Aosta in ginocchio: tanta neve, caldo anomalo, valanghe e blackout (Meteo Web)… - DavideRonni : Maltempo, Valle d’Aosta in ginocchio: tanta neve, caldo anomalo, valanghe e blackout Per approfondire -

Non smette di nevicare in Val d'Aosta. Diverse slavine nelle ultime ore hanno interrotto la strada regionale perche è. La viabilità è interrotta a tutti i mezzi in salita e in discesa a monte dell'abitato di Valtournenche. La Protezione civile invita a non stare all'aperto. In poche ore asono caduti quasi 2 metri die a causa del rischiole piste da sci sono state chiuse. Secondo il Comune ci sarebbero 10mila turisti, di cui 3.500 in albergo e il resto nelle seconde case.(Di giovedì 4 gennaio 2018)