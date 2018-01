Nedved | che sfidò le armi russe nel nome del martire Jan Palach

Allegri : 'Nedved? Dybala deve capire che non basta quello che si è fatto in passato' : TORINO 'Bisogna mettersi in discussione tutti i giorni, non basta quello che si è fatto in passato'. Massimiliano Allegri inquadra così il momento di Paulo Dybala, che potrebbe andare in panchina ...

Non solo Nedved - anche Melissa Satta consiglia Dybala : “ecco dovrebbe fare” : Presente negli studi di ‘Tiki Taka’ su ‘Italia 1’, la showgirl Melissa Satta ha voluto mandare un consiglio a Paulo Dybala aggrappandosi alle affermazioni fatte da Pavel Nedved qualche giorno fa che ha suggerito alla ‘Joya’ di fare dei sacrifici nella vita privata: “A volte sembra un messaggio un pochino sbagliato. Non è che un giocatore non possa avere una vita privata, anzi, a volte la vita privata è quella ...

Moggi interviene in difesa di Dybala ‘bacchettando’ Allegri e Nedved : “ecco cosa sbagliano” : Intervenuto negli studi di ‘Tele7Gold’, Luciano Moggi ha detto la sua in merito al presunto caso Dybala rimproverando Allegri e Nedved: “Caso Dybala? No. Voi mi dovete dire che sono stato bravo, perchè da ragazzino ho preso un grande portiere, che diventerà un grande dirigente (Buffon). Le parole di Nedved sono un pungolo, a cui il giocatore deve reagire, e il modo fa la differenza. Dybala è un giocatore imprevedibile, anche ...

Dybala preso di mira : dopo Nedved anche Agnelli gli rifila una frecciata : Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, a margine dei ‘Gazzetta Awards’, è intervenuto ai microfoni di giornalisti presenti rilasciando dichiarazioni importanti, a cominciare dalla questione Figc: “Le vicende del nostro calcio ormai sono note a tutti. Noi dobbiamo continuare a lavorare: sappiamo già cosa dobbiamo fare, ora però dobbiamo farlo. Il contatto con i vari presidenti continua, ma dobbiamo bisogna fare qualcosa ...