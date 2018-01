NBA - Paul George pensa al futuro : "Non so cosa deciderò in estate" : ROMA - Tra i pezzi più pregiati della prossima "free agency" ci sarà anche Paul George che soltanto pochi mesi fa è approdato agli Oklahoma City Thunder. Dopo il netto successo ottenuto questa notte ...

NBA - Paul e Harden spengono i Lakers dopo due supplementari. Irving trascina Boston : Boston (Stati Uniti), 1 gennaio 2018 " Comincia con un successo il nuovo anno dei Boston Celtics che in casa hanno battuto al fotofinish (108-105) i Brooklyn Nets grazie ai 28 punti e 8 rimbalzi di ...

Basket NBA : Ginobili ancora decisivo per gli Spurs - Houston vince sempre con Paul e Harden : ROMA - Manu Ginobili ci ha preso gusto. A 40 anni, l'argentino dei San Antonio Spurs ha deciso di smentire ancora una volta l'anagrafe realizzando il secondo canestro allo scadere della sua stagione ...

NBA - con il doppio record di Chris Paul Houston si prende il derby texano e rafforza il primato : Che Houston, Mike D'Antoni e il duo Chris Paul-James Harden facessero sul serio era già noto. Ma il 124-109 nel derby texano contro San Antonio ha rafforzato il concetto. Perché il valore dell'...

NBA - Chris Paul trascina Houston alla 11ª W di fila. Boston - con Irving è meglio : Semplicemente la squadra più calda della Nba. I Rockets, trascinati dai 31 punti e 11 assist di un super Chris Paul, trovano l'undicesima vittoria consecutiva chiudendo la pratica Hornets già nel ...

NBA 2017-2018 : Harden e Paul - che show! Houston batte Utah. Philadelphia perde allo scadere contro i Lakers : Solo quattro gli incontri giocati nella notte NBA. Non sono mancate, però, le emozioni, con risultati importanti in chiave classifica. La miglior squadra della Western Conference rimane Houston. I Rockets hanno battuto Utah a domicilio per 112-101. Un successo maturato grazie ai suoi due leader, James Harden e Chris Paul. Il Barba è stato come al solito devastante in attacco, segnando 29 punti con 8/19 al tiro e 9/9 ai liberi; il playmaker, ...

NBA - Oklahoma City-Minnesota 111-107 : Paul George ne piazza 36 - Adams 27 : I Thunder ci hanno provato una volta di più, a complicarsi la vita. Sopra di 21 punti nel primo tempo su Minnesota, sono poi costretti alla volata, per una volta vincente, per portare a casa la W che ...

NBA - Steven Adams non sbaglia mai - Paul George dice 36 : OKC manda ko Minnesota : Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves 111-107 TABELLINO Oklahoma City aveva già incontrato due volte in stagione Minnesota ed entrambe le volte era uscita sconfitta, di due punti nella prima ...

NBA 2017-2018 : Golden State vince con le sue stelle. Successi per Toronto e San Antonio. Paul George trascina OKC : Otto gli incontri disputati nella notte NBA con risultati importanti in termini di classifica. Riepiloghiamo quanto accaduto. I Golden State Warriors hanno vinto per 133-112 in casa degli Orlando Magic. Un incontro mai in discussione in favore dei campioni in carica, che hanno messo in campo una prestazione di squadra notevole, chiudendo l’incontro con ben 46 assist su 55 canestri segnati. I migliori realizzatori sono stati ovviamente le ...

NBA - Paul Millsap sotto i ferri - operazione al polso sinistro : l'ala di Denver fuori tre mesi : Ora gli stessi giocatori rilegati in panchina torneranno invece utilissimi al coach di Denver, nella più classica delle situazioni che nel mondo NBA viene riassunta dallo slogan "next man up", si ...

NBA - Paul George si prende Oklahoma City e i Thunder cambiano marcia : Avere lo stesso bilancio di Cleveland dopo un mese di stagione dovrebbe rappresentare un dato lusinghiero. E invece, al pari dei Cavs, anche gli Oklahoma City Thunder dei nuovi Big Three Westbrook-...