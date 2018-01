Napoli | Sarri garante per arrivare a Verdi

Furia Sarri sul Napoli dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia : «Così non si va avanti» : I muri hanno tremato. I muri dello spogliatoio del San Paolo. La voce bassa, il rosso in volto di Sarri in conferenza stampa si spiegano anche con una sFuriata alla squadra, udita fuori...

Sarri - le sue scelte il limite del Napoli : Riccardo Signori Forse hanno esagerato con il patto di spogliatoio. Forse Sarri è più bravo a cercar alibi piuttosto che a creare giocatori ad autonomia (nel senso calcistico, non fisico) non limitata.

Video/ Napoli Atalanta (1-2) : highlights e gol della partita. Parla Sarri (Coppa Italia - quarti) : Video Napoli Atalanta (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio San Paolo ed è stata valida per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 13:52:00 GMT)

Napoli - gli sciacalli radical-chic si scatenano contro il Maestro Sarri : il delirio della follia : L’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia ha scatenato i soliti sciacalli radical-chic contro il Maestro Sarri: “è inadeguato“, “è la rovina del Napoli“, “è un perdente“, “è tutta colpa sua“. Il delirio della follia, l’emblema dell’ignoranza e dell’ottusità applicate al calcio. Che Sarri non piaccia ai fanatici dell’apparenza è risaputo, ma con la cultura del lavoro ...

Napoli - le Coppe fanno male a Sarri Ancora eliminazione per gli azzurri : Ancora una Coppa, ancora una eliminazione. Il «Napoli 2» non va, ma qualche settimana fa in Champions non era bastato nemmeno un «Napoli 1 e mezzo», quello capace di mischiare...

Napoli - si prospetta un mercato non da scudetto : per competere con la Juve serve il “miracolo di Sarri”! : Economicamente ancora non c’è storia, il mercato di gennaio non darà al Napoli la scossa desiderata dai tifosi, qualora i partenopei dovessero riuscire a vincere lo scudetto sarebbe un vero e proprio miracolo di Sarri. competere con la Juventus non è semplice, una squadra che ha 2-3 soluzioni d’alto livello per ruolo, contro un Napoli che in determinate posizioni ne ha solo una. Nel ruolo in cui Allegri può scegliere tra Cuadrado, ...

Napoli - Sarri : 'Nelle coppe soffriamo di più - certo potevamo fare meglio...' : Nel secondo - ha proseguito ai microfoni di Rai Sport - eravamo distratti, meno cattivi e si è giocato in punta di piedi. La squadra che mi è piaciuta meno è quella che aveva più titolari in campo'. '...

Napoli - Sarri : "Giochiamo meglio in campionato. Distratti nella ripresa" : Secondo obiettivo stagionale sfumato per il Napoli di Sarri, eliminato dalla Coppa Italia dall'Atalanta di Gasperini, che vola in semifinale contro la vincente della sfida fra Juventus e Torino. "Per ...

Sarri : 'Napoli distratto - nelle Coppe soffriamo di più' : Così l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Rai Sport. ' Credo che in questa partita l'Atalanta abbia meritato grazie a dei ragazzi straordinari per volontà, capacità ed ...

Napoli - Sarri ammette : “Non siamo adatti alle coppe. Troppo turnover? Ecco cosa rispondo” : Fuori ai gironi di Champions League e ai quarti di Coppa Italia, il Napoli non sembra essere adatto alle coppe come ammesso dallo stesso Sarri ai microfoni di ‘Rai Sport’: “Fuori dalla Champions e fuori dalla Coppa Italia? Mi incazzavo quando i voti me li davano a scuola. Stiamo facendo una stagione straordinaria, in campionato la squadra ha un altro atteggiamento. Forse per caratteristiche nostre siamo meno adatti alle ...

Napoli-Atalanta 1-2 - Sarri : “Male nel secondo tempo”. Gasperini : ”Abbiamo meritato” : Napoli-Atalanta 1-2, Sarri: “Male nel secondo tempo”. Gasperini :”Abbiamo meritato” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli-Atalanta 1-2, Sarri- Il Napoli comincia malissimo il primo anno: al San Paolo, infatti, una grande Atalanta vince per 2 a 1 e vola in semifinale. Al termine del match, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di ...

Coppa Italia - Napoli 1 vs Atalanta 2 Conferenza stampa di Sarri

Napoli-Atalanta 1-2 - Gasperini in semifinale. Sarri fuori dalla Coppa Italia : NAPOLI - Il 2018 si apre con un colpo di scena. Il primo match dell'anno al San Paolo regala una storica semifinale all' Atalanta : il Napoli è fuori dalla Coppa Italia. Non basta il gol di Mertens , ...

Coppa Italia - Napoli vs Atalanta Conferenza stampa di Sarri