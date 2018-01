Napoli-Politano | i retroscena di un affare che non si farà

Napoli e Inter su Politano ma il Sassuolo fa muro. D'Alessandro tra Bologna e Verona : Matteo Politano è tra i protagonisti di questa sessione di calciomercato. Prima la Roma, poi Napoli e l'Inter hanno allacciato i contatti con il suo entourage per sondare disponibilità e ambizioni. E ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 4 gennaio in DIRETTA : Juve - è quasi fatta per Emre Can a giugno. Mazzarri vicino alla panchina del Torino. Politano conteso da Inter - Roma e Napoli : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Si preannunciano ore febbrili per i club di Serie A, che stanno intensificando le trattative di mercato per rinforzare gli organici e dare nuova linfa alla speranza di raggiungere i rispettivi obiettivi in campionato. La Juventus vuole stringere per Emre Can, che arriverebbe a gennaio o a giugno, mentre l’Inter è in cerca di un ...

Non solo Napoli e Roma : anche l'Inter chiede informazioni per Politano : Come riportato da Sky Sport , i nerazzurri hanno inserito Politano nella lista dei giocatori offensivi seguiti per rinforzare la rosa di Spalletti : il nome di Politano è affiancato a quelli di ...

Il Napoli piomba su Politano : occhio anche a Berardi : Simone Verdi resta sicuramente uno dei principali obiettivi del calciomercato Napoli. A gennaio il direttore sportivo Cristiano Giuntoli tornerà a bussare alla porta del Bologna. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere del Mezzogiorno’, sembra infatti certo un nuovo assalto al gioiellino dei felsinei. Una pista che però si preannuncia non facile, visto che i vertici della società […] L'articolo Il Napoli piomba su ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 2 gennaio in DIRETTA : la Juventus fa sul serio per Emre Can - Napoli su Verdi - Roma in pressing su Politano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di trattative del Calciomercato invernale. La finestra di mercato si aprirà ufficialmente domani, mercoledì 3 gennaio, ma intanto le squadre di Serie A sono pronte a piazzare i primi colpi per anticipare i tempi e arrivare al 31 gennaio senza l’affanno di dover porre rimedio ad eventuali incidenti di percorso. La Juventus continua a fare sul serio per Emre Can, centrocampista ...

Calciomercato Napoli - da Politano a Deulofeu : le news : Sorrisi, vittorie e il titolo di campione d'inverno ad impreziosire questa prima metà di stagione. Il Napoli vince e convince, dimostrando non solo una certa solidità difensiva, ma anche brillantezza ...

Sassuolo : Inter - Napoli e Roma su Politano : Tra i giocatori più positivi di questa prima metà di stagione del Sassuolo c'è sicuramente Matteo Politano . Secondo quanto riporta Sky Sport , il giocatore è finito nel mirino di Inter e Napoli, mentre anche la Roma ha pensato più volte a riportare alla base l'esterno, cresciuto proprio in giallorosso. Ferma la posizione del club ...

Calciomercato Sassuolo : anche Napoli e Inter su Politano : Calciomercato Sassuolo: anche Napoli e Inter su Politano Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Sassuolo, Politano- La Roma, nella prossima sessione di Calciomercato invernale, vorrebbe fare un nuovo affare con il Sassuolo. I giallorossi, infatti, hanno intenzione di riportare nella capitale Matteo Politano: il ventiquattrenne è cresciuto proprio ...

