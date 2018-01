Napoli e Inter su Politano ma il Sassuolo fa muro D' Alessandro tra Bologna e Verona

Il Manchester City è il club più "ricco" al mondo. Juventus 8ª - dietro Napoli e Inter : Quali sono i club di calcio più potenti al mondo? La classifica è stata stilata da "Soccerex Football Finance 100" che ha analizzato il valore dei calciatori in rosa, gli immobili di proprietà, il ...

CALCIOMERCATO Napoli/ News - piace Deulofeu : su di lui però anche Inter e Siviglia (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club azzurro: il procuratore di Simone Verdi blinda il ragazzo al Bologna, non partirà nella sessione di riparazione di gennaio.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 16:23:00 GMT)

Calcio - Walter Mazzarri nuovo allenatore del Torino. Torna in Serie A dopo Napoli e Inter - firma fino al 2020 : Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Torino. dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic maturato nella notte dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia contro la Juventus, il Presidente Urbano Cairo ha ingaggiato il tecnico di San Vincenzo. Mazzarri, che tornerà ad allenare in Serie A dopo un’esperienza sulla panchina del Watford in Premier League, avrà a disposizione il suo staff formato da Nicolò Frustalupi (vice), Giuseppe ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 4 gennaio in DIRETTA : Juve - è quasi fatta per Emre Can a giugno. Mazzarri vicino alla panchina del Torino. Politano conteso da Inter - Roma e Napoli : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Si preannunciano ore febbrili per i club di Serie A, che stanno intensificando le trattative di mercato per rinforzare gli organici e dare nuova linfa alla speranza di raggiungere i rispettivi obiettivi in campionato. La Juventus vuole stringere per Emre Can, che arriverebbe a gennaio o a giugno, mentre l’Inter è in cerca di un ...

Non solo Napoli e Roma : anche l'Inter chiede informazioni per Politano : Come riportato da Sky Sport , i nerazzurri hanno inserito Politano nella lista dei giocatori offensivi seguiti per rinforzare la rosa di Spalletti : il nome di Politano è affiancato a quelli di ...

Inter e Napoli - sale la concorrenza per Deulofeu : spunta anche Montella : Si e’ rilanciato con il Milan di Vincenzo Montella, e’ tornato al Barcellona, non ha trovato lo spazio che voleva e adesso sogna il Siviglia… di Vincenzo Montella. Questa la situazione di Gerard Deulofeu che, secondo il sito del quotidiano catalano Mundo Deportivo, vuole andare a giocare altrove anche perche’ Valverde ritrovera’ Dembele e gli spazi per l’ex Milan saranno ancora piu’ ridotti. Il problema, ...

Verdi - il Napoli continua il forcing : c'è anche l'Inter ma il Bologna dice no : La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Simone Verdi : 'Il Napoli preme sia con il club che con il giocatore. anche l' Inter s'è data da fare, provando a imbastire un'operazione inizialmente in prestito. Ma ...

Napoli - Juve e Inter tra esuberi e sogni : La necessità, il sogno e il grande peso. Parafrasando il titolo di un cd degli 883 (La donna, il sogno e il grande incubo) ecco il calciomercato invernale delle sei grandi della Serie A. Che da oggi ...

Coppa Italia - Napoli Atalanta 1-2 : cronaca - tabellino e interviste : cronaca DEL MATCH PRIMO TEMPO Ritmi elevati, grande pressione da entrambe le formazioni. Il Napoli ci prova a 7 con Callejon che, servito da Diawara entra in area e calcia di sinistro: Berisha con ...

Come possono migliorarsi Napoli - Juventus e Inter : In Serie A è iniziato il mercato dei calciatori, durerà un mese: le operazioni più probabili e i nomi che circolano di più The post Come possono migliorarsi Napoli, Juventus e Inter appeared first on Il Post.