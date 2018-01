MUSEI CIVICI - Dal 13 gennaio nuovi orari di apertura al pubblico in via Cisterna del

Nasce Mic - la card annuale a 5 euro per visitare i MUSEI civici : Dalla primavera del 2018 i cittadini potranno entrare in tutti i musei civici semplicemente acquistando la nuova tessera Mic che, al costo di 5 euro, darà diritto per 12 mesi all’ingresso illimitato in tutti i siti del sistema Musei in Comune, includendo la possibilità di visitare anche le mostre in corso di svolgimento. L’agevolazione è riservata ai residenti a […] L'articolo Nasce Mic, la card annuale a 5 euro per visitare i Musei civici ...

Natale a Vicenza : le novità dei MUSEI civici : E' operativa la biglietteria nel Museo Naturalistico Archeologico, in contra' Santa Corona 4, dove è stata trasferita quella della chiesa di Santa Corona. La biglietteria, istituita dal mese scorso per agevolare i turisti che per visitare la chiesa e il museo

Natale a Vicenza : biglietto unico per visitare i MUSEI civici : In occasione delle feste di Natale i musei civici di Vicenza propongono tre voucher-regalo per visitare le principali sedi museali cittadine. Sarà possibile acquistare il "biglietto unico" da 15 euro, valido 7 giorni dal primo utilizzo, per l'accesso agli 8 siti museali

Roma : domenica 5 novembre ingresso gratuito nei MUSEI civici : Anche domenica 5 novembre, come tutte le prime domeniche del mese, torna l'ingresso gratuito nei musei civici della città per tutti i residenti a Roma e nell'area della Città Metropolitana con molte iniziative per bambini ed adulti e una grande varietà di mostre da visitare. Non rientra nelle gratuità la mostra HOKUSAI. Sulle orme del Maestro, al Museo dell'Ara Pacis. Inoltre, come prima domenica del mese, il percorso di visita nell'area dei

