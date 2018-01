MORTO STALIN SE NE FA UN ALTRO di Armando Iannucci (2017)

: A grande richiesta proseguiamo con il film MORTO STALIN SE NE FA UN ALTRO, ma con una sorpresa nel week-end - - CinemaFILO : A grande richiesta proseguiamo con il film MORTO STALIN SE NE FA UN ALTRO, ma con una sorpresa nel week-end - - NarciPasquale : "Morto Stalin se ne fa un altro", la pellicola che presenta il PCUS sotto un'altra luce - secolotrentino : “Morto Stalin se ne fa un altro”, la pellicola che presenta il PCUS sotto un’altra luce - Ludovaica : Tuideri, che me dite de @Death_of_Stalin (Morto Stalin se ne fa un altro)? Ce li butto 5€ in lingua originale? - fra_bianchi : RT @salteditions: CORRI AL CINEMA. IL PARTITO TE LO CHIEDE. ONORE ALLA MADRE RUSSIA E A @IWonderPictures -

(Di venerdì 5 gennaio 2018) “Nei suoi ultimi anni di vitaera psicopatico, PSI-CO-PA-TI-CO, te lo dico io. Un pazzo sul trono. Riesci ad immaginarlo?” Così Nikita Krushev descriveva il suo antico padre politico, una volta che questi aveva tolto il disturbo da un pezzo. E attinente a questa immagine è il ritratto intriso di humor nero che il regista scozzesedà del dittatore sovietico, immortalato (è il caso di dirlo) negli ultimissimi giorni della sua vita. Presentata in concorso al 35° TFF,se ne fa un(macchinoso e inutilmente ammiccante il titolo italiano che sostituisce un ben più sobrio The Death of) è una black comedy in stile British (si tratta di una produzione franco-britannica) che non manca però di affondare stoccate dolenti sui drammi causati dalla dittatura sovietica e che trova in questa alternanza di registri, oltre che in un cast in ...