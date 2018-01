Milazzo | l' arte incontra la solidarietà Una lotteria per il piccolo Mattia

Maltempo - Siremar : rinviata a domani la partenza della nave Napoli-Eolie-Milazzo : Disagi nei collegamenti marittimi in Sicilia. A causa del Maltempo, infatti, non salperà la motonave Paolo Veronese in servizio sulla linea Napoli-Eolie-Milazzo. La partenza prevista per oggi alle 20 è stata rinviata allo stesso orario di domani. A renderlo noto è la Siremar. L'articolo Maltempo, Siremar: rinviata a domani la partenza della nave Napoli-Eolie-Milazzo sembra essere il primo su Meteo Web.