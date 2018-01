Milano | così i Legnanesi finiscono a Napoli

Volano i pedaggi sulla Torino-Milano. Così in dieci anni sono raddoppiati : Con l'inflazione italiana attorno al punto e mezzo percentuale, gli automobilisti restano basiti quando sentono che nel 2018 i pedaggi delle autostrade aumenteranno, in media, di quasi il doppio (2,74%...

COSI' Milano HA RICORDATO STREHLER 20 ANNI DOPO : La mattina del 25 dicembre 1997 Giorgio STREHLER se ne andava per sempre. Aveva 76 ANNI. E' stato divo fino all'ultimo, perché solo un divo può scegliere di andarsene il giorno di Natale. Aveva da poco ultimato la regia di Così fan tutte, che avrebbe debuttato esattamente un mese DOPO in quello stesso Piccolo Teatro da lui fondato insieme a Paolo Grassi. Alla fine della prima, il pubblico tributò a quell'opera postuma ben 12 minuti di ...

Forza Milano - così può far fuori Laura Boldrini. Lo scenario : nel giorno delle prossime elezioni... : Per i votanti milanesi ci potrebbe essere quindi la ghiottissima occasione di archiviare la sua carriera politica per sempre. L'impresa però sarà più complicata del previsto, perché la presidenta ...

'Il bonus mamma anche alle donne straniere' (così il Tribunale di Milano) : Roma, 13 dic. (askanews) Il premio alla nascita di 800 euro va concesso a tutte le madri, anche quelle straniere, che l'Inps aveva escluso perché non in possesso di un permesso di soggiorno di lungo ...

Gang del diavolo/ Video - i Latinos di Milano? Cizco va alle origini : "Così torturano e uccidono a El Salvador" : Le Gang del diavolo, il reportage delle Iene: Video. Il servizio di Cizco, firmato anche dal regista Gustavo Zama, sui criminali sanguinari di El Salvador, alle radici dei Latinos di Milano (Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 16:42:00 GMT)

Terrorismo - 48 anni dopo piazza Fontana : così Milano commemora la strage : Si comincia con la rappresentazione al Piccolo Teatro. Poi l'incontro dei familiari delle vittime con gli studenti e la cerimonia ufficiale in piazza Fontana

Rapine - sangue - pestaggi e umiliazioni : così le "pandillas" dei latinos terrorizzano Milano : L'esordio era stato di quelli "col botto": pugni, calci e il furto di un cappellino, che per loro è un'emblema, un simbolo da difendere e onorare. D'altronde, per riempire il vuoto lasciato dai vecchi arresti, c'era...

Milano - uccisa al parco di Villa Litta Chat su WhatsApp e uscite in gruppo "Così ci difendiamo dalla paura" : Don Edy Cremonesi, parroco di Santa Giustina, rompe il silenzio alla messa di domenica mattina. E dall'altare spiega che da venerdì - quando è stato trovato il corpo di Marilena Negri, 67 anni - ...

A Milano apre il ristorante Felice a Testaccio : un cacio e pepe così non l’abbiamo mai provato : Roma non è solo una città, è uno stato della mente. Al netto di tutte le amabili contraddizioni Roma conquista tutti indistintamente, e al di là dei migliaia di motivi per amarla, ci sono tre cose assolutamente imperdibili. Le tre C: il colosseo, il cupolone e la cacio e pepe di Felice al Testaccio. Potremmo anche aggiungerci la carbonara, ma sono i tonnarelli ad aver scritto davvero la storia di questo ristorante, ormai entrato nel mito del ...

Milano Bicocca - così rinasce un quartiere : La rinascita di un quartiere grazie a uno dei più importanti progetti di riqualificazione urbana in Italia e in Europa: è quanto avviene da 20 anni intorno all'Università degli Studi di Milano-Bicocca,...

Daniel - il clochard letterato di Milano : "Così dimentico anche il freddo" : Ai margini di Bookcity, sotto il portico di via Broletto: un materasso per terra, coperte, una bottiglia d'acqua. A lato, una pila di libri: nella "casa" del clochard Daniel, 48 anni, non mancano mai. ...

Milano - allarme bomba fuori dal tribunale : trovata una granata - la cosiddetta “bomba-ananas” : Un ordigno è stato trovato all’esterno del tribunale di Milano. Si tratta di una granata, di una cosiddetta bomba-ananas. Sul posto gli artificieri, carabinieri, Digos della polizia, il pm dell’Antiterrosimo Alberto Nobili. Sarà necessario far brillare l’ordigno. La bomba-ananas si trova nel perimetro esterno, delimitato da una cancellata, del palazzo di giustizia poco dopo un’impalcatura, quasi all’altezza dell’incrocio con corso di Porta ...

Milano - una notte tra i centralinisti del call center sanità. "Così smistiamo i bisogni" : "Buonasera, servizio di continuità assistenziale, come posso aiutarla?". Sono le 23.10 di lunedì, l'Italia è fuori dai Mondiali. I milanesi, quasi avessero somatizzato la delusione calcistica, si ...