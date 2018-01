Microsoft | addio Kinect per Xbox

: Addio Kinect, Microsoft cancella anche l’adattatore per One S e X #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Addio Kinect, Microsoft cancella anche l’adattatore per One S e X #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - micheleiurillo : Addio Kinect, Microsoft cancella anche l’adattatore per One S e X - scoopscoop6 : Addio Kinect, Microsoft cancella anche l’adattatore per One S e X - marcol80 : RT @wireditalia: Microsoft dà il colpo definitivo a Kinect -

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Il gioco senza joypad sembra essere giunto agli sgoccioli, almeno per la #. #, infatti, ha annunciato che non portera' avanti la produzione degli adattatori per poter collegare laalle ultime console, che sono la One X e la One S. È finito, dunque, il periodo d'oro che trasformava il nostro corpo in un controller da videogame. La videocamera perè nata nel 2010, dopo aver notato l'incredibile successo avuto dalla Nintendo Wii che permetteva tramite telecomandi di controllare le mani e simulare diversi sport. La periferica dellaera capace di rilevare la posizione di braccia, mani, gambe e testa inviando alle console le istruzioni ricevute. Laaveva, all'epoca, fatto il passo in avanti rispetto alla Wii. Come gia' detto, la Wii aveva collaudato per la prima volta sul mercato i controller senza fili.li ha eliminati ...