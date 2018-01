Meteo | temperature stabili | ancora pioggia e vento

Allerta Meteo USA - il freddo aumenterà ancora nel weekend : scenario da “The Day After Tomorrow” - temperature incredibili [MAPPE e AGGIORNAMENTI] : 1/4 ...

Allerta Meteo USA - freddo incredibile anche nel Golfo del Messico : sulle coste di Florida - Texas e Louisiana temperature più basse dell’Alaska! : La tempesta di freddo polare che sta attanagliando gli Stati Uniti oggi, mercoledì 3 gennaio, piomberà anche sulle coste della Georgia e della Carolina del Sud, promettendo scene contraddittorie di palme e querce ricoperte da ghiaccio e neve. Per quanto riguarda il Golfo del Messico, il grande gelo dell’est ha trasformato una fontana di Pensacola, in Florida, in una scultura di ghiaccio (come testimonia la foto di Natalie Kirkland in basso). A ...

Meteo Epifania 2018 : temperature in aumento e correnti di Scirocco : Meteo Epifania 2018 - In questo articolo andremo ad effettuare una prima previsione per la festività dell'Epifania. Vediamo più nel dettaglio cosa aspettarci. Secondo le ultime emissioni dei...

Allerta Meteo USA - freddo per tutta la settimana : temperature incredibili [GALLERY] : 1/12 ...

Previsioni Meteo - San Silvestro riporta il caldo sull’Italia : temperature in forte aumento - verso i +25°C in Sardegna! : Dopo l’ondata di freddo che nei giorni scorsi ha colpito l’Italia e il Mediterraneo centrale, le temperature stanno sensibilmente aumentando in tutta l’Europa meridionale. Nell’ultimo Sabato del 2017, infatti, abbiamo avuto un clima tipicamente primaverile in gran parte della Spagna, nella Francia meridionale e persino sulle isole maggiori dell’Italia. In Francia spiccano i dati del Sud del Paese con +21°C a ...

Meteo a Napoli - Vesuvio innevato e temperature più rigide di notte : Prova ne sia il fatto che il vulcano più famoso al mondo è ricoperto di un'ampia coltre bianca, che ha inevitabilmente reso più rigide le temperature, specie quelle serali e notturne. Non piove nell'...

Meteo - il 2018 inizia con il maltempo : giù le temperature - super neve sulle Alpi : Inzio anno incerto sul versante Meteo, a Capodanno prevale il bel tempo ma non su tutte le Regioni...

Maltempo - previsioni Meteo/ Torna l'inverno : piogge e neve in tutta Italia - temperature giù (oggi 26 dicembre) : meteo, previsioni del tempo e Maltempo: oggi, 26 dicembre 2017. Torna il Maltempo con neve al nord e pioggia su Liguria e Toscana.

Meteo - con Santo Stefano arriva il maltempo : piogge - neve e temperature in calo : Passato il Natale arriva il maltempo. piogge e temperature più rigide in arrivo sul centro e sul nord Italia. Dalle prime ore del 26 dicembre e per le successive 24-36 ore sono previste...

Meteo - con Santo Stefano arriva il maltempo : piogge - neve e temperature in calo : Passato il Natale arriva il maltempo. piogge e temperature più rigide in arrivo sul centro e sul nord Italia. Dalle prime ore del 26 dicembre e per le successive 24-36 ore sono previste precipitazioni ...

Meteo Natale : sole e temperature miti in Valle d’Aosta : Sara’ un Natale di sole e temperature miti in Valle d’Aosta. Secondo l’ufficio Meteorologico regionale, domani e lunedi’ il tempo sara’ sereno con temperature in ulteriore rialzo. Lo zero termico si attestera’ tra i 2.500 e i 3.000 metri di quota. “Ancora in un cielo natalizio quasi sereno – si legge nel bollettino – l’aria iniziera’ pero’ poi a raffreddarsi per ...

Meteo Italia LIVE : dopo il Solstizio d’Inverno temperature in forte aumento - arriva il caldo dopo il gelo! Sulle Alpi +10°C a 2.150 metri di quota!!! : temperature in aumento in tutt’Italia in queste ore: dopo dieci giorni di gelo intenso, la colonnina di mercurio risale verso la norma del periodo. In pianura Padana, e precisamente nel Piemonte centro/meridionale tra Cuneo e Torino, dove fino a ieri per sette mattine consecutive la temperatura minima aveva raggiunto i -14°C a Villanova Solaro, stamattina la temperatura s’è fermata a -7°C. Un valore comunque molto basso: in tutta la ...