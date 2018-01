Messico | trovata una testa decapitata accanto ad una scuola elementare

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Il macabro ritrovamento è stato effettuato questa mattina a Tulum, inad una. Dentro un sacco di spazzatura nero sono state trovate delle mani e dei piedi di una persona, mentre avvolto in un narcomanta, cioè un lenzuolo contenente un messaggio scritto da parte di trafficanti di droga del cartello, vi era una. La polizia ha isolato la zona sin da subito non permettendo a nessuno di avvicinarsi in modo tale da poter avviare le indagini. Il ritrovamento Qualche minuto prima delle 7:00 del mattino del 3 gennaio, il centralino di emergenza della polizia ha ricevuto la telefonata da parte del custode della"Julio Ruelas", che, li avvertiva di recarsi sul luogo per accertare un'insolita scoperta e cioè unaumana avvolta in un narcomanta, a pochi metri di distanza proprio della. Insieme ad essa dei resti di mani ...