Mercedes-Benz - Nuove foto e video della Classe G

Mercedes-Benz e Fischer : è subito tour da top di gamma : Sci e motori, cosa chiedere di più? Quando due passioni così si incontrano, non può che nascere qualcosa di imperdibile. O almeno questa è la promessa del Mercedes-Benz 4Matic tour by Fischer, a giudicare poi sarete voi. Gli ingredienti promettono bene: giusto per ingolosirvi, sappiate che l’8 di dicembre è partita la serie di appuntamenti che toccherà 22 località sciistiche in Italia con l’obiettivo dichiarato di far provare in ...

Mercedes-Benz Classe G - A Detroit la nuova generazione : Il 2018 sarà un anno rivoluzionario per la Mercedes-Benz: oltre alla nuova generazione della Classe A debutteranno anche molti altri modelli, tra cui l'erede dell'iconica Classe G. Proprio questo modello sarà tra i primi a essere svelato quest'anno: il debutto è fissato per il 15 gennaio in occasione del Salone di Detroit. 15 gennaio. Il primo filmato pubblicato dalla Casa di Stoccarda per dare il via alla fase di teasing ha ...

Mercedes-Benz - Al futuro si arriva da quattro strade : Nuova la sede, nuovo il presidente: per la filiale italiana della Mercedes-Benz il 2017 si chiude allinsegna delle novità, buoni risultati commerciali e, soprattutto, idee molto chiare su come affrontare le sfide del momento. Consegne in crescita. Ad aprire il tradizionale incontro con la stampa di fine anno, ospitato nella sede inaugurata a ottobre, è stato Marcel Guerry, che proprio nello stesso periodo ha assunto la carica di ...

Mercedes-Benz Classe G : interni completamente rinnovati : Classe G è un’icona off-road ma anche punto di riferimento per eccellenza di tanti appassionati di fuoristrada. Dal 1979 oltre 300.000 esemplari hanno permesso ad altrettanti Clienti di arrivare dove le altre automobili...

Mercedes-Benz - Divorzio ufficiale dall'italiana MV Agusta : Quando era stato annunciato in pompa magna all'Eicma (Esposizione internazionale del ciclo e motociclo di Milano) il matrimonio tra Mercedes e MV Agusta sembrava si aprissero nuovi formidabili scenari per la casa motociclistica della famiglia Castiglioni. Dopo tre anni, però, i legami sono stati ufficialmente tagliati con l'uscita dei tedeschi dal capitale di MV Agusta Motor Spa.Separazione a luglio, ora il closing. L'accordo per il Divorzio ...

Mercedes-Benz - Un nuovo centro stile in Costa Azzurra nel 2018 : La Mercedes-Benz aprirà nel 2018 un nuovo Design Center in Costa Azzurra. La struttura si trova all'interno del Sophia Antipolis Science and Technology Park, considerato come la Silicon Valley francese.Immersi nella natura. Nella struttura lavoreranno circa 50 designer provenienti da esperienze e discipline diverse, confermando la volontà della casa tedesca di essere presente in tutto il globo con centri capaci di cogliere il gusto e le tendenze ...

Mercedes-benz - al CES di Las Vegas punta su infotainment e intelligenza artificiale – FOTO : Il primo grande appuntamento dell’anno nuovo per la tecnologia su quattro ruote sarà sicuramente il CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas, in scena da 9 a 12 gennaio prossimo. Nel quale la casa di Stoccarda presenterà in anteprima mondiale il sistema di infotainment MBUX ( Mercedes-benz User Experience), che sfrutta un sistema operativo intuitivo combinato con l’intelligenza artificiale. Una scelta in linea con la strada ...

Mercedes-Benz - A bordo della nuova Classe G : Lusso, tradizione e innovazione. Si potrebbe riassumere così la nuova Mercedes Classe G, pronta a debuttare al North American International Auto Show di Detroit in programma dal 14 gennaio. In attesa di scoprirla dal vivo, siamo saliti a bordo dellultima nata di un modello lanciato nel lontano 1979 e diventato una vera e propria icona di stile. Prodotta in 38 anni di carriera in oltre 300.000 esemplari, la Geländewagen del marchio di Stoccarda ...

Mercedes-Benz - Al Ces un nuovo sistema d'infotainment : La Mercedes-Benz ha confermato la propria presenza al CES di Las Vegas annunciando la presentazione del Mercedes-Benz User Experience (MBUX), la nuova generazione dell'infotainment di bordo. L'immagine utilizzata per il comunicato ufficiale è quella che anticipa il design degli interni della nuova generazione della Classe A, confermando che alla piccola sarà riservato l'onore di portare al debutto questa tecnologia nel corso del ...

Mercedes-Benz GLE e GLS - Nuovi test per i due modelli : Fotografare un prototipo non è cosa facile, ma riuscire a includere due anteprime in un unico scatto è ancora più raro. successo in questi giorni durante un test organizzato dai tecnici della Mercedes-Benz, che hanno guidato i muletti delle nuove GLE e GLS. Per entrambe il debutto potrebbe avvenire tra il 2018 e il 2019, anche se non ci sono ancora informazioni ufficiali di riferimento.Due muletti per la GLE. La Mercedes GLE potrebbe ...

Mercedes-Benz CLS - Svelata la terza generazione : Nel 2003 la Mercedes diede vita a un nuovo segmento, quello delle coupé a quattro porte, presentando la prima generazione della CLS. A quattordici anni di distanza, la berlina debutta al Salone di Los Angeles nella sua terza generazione che ha il compito di aprire la strada a un nuovo corso stilistico per la Stella, fatto di linee pulite e di forme essenziali ma estremamente ricercate. Lo stile del futuro. La nuova CLS è il primo modello della ...

Mercedes-Benz - Con Matternet e Siroop le consegne con i droni sono realtà : La Mercedes-Benz ha completato a Zurigo una serie di test relativi alle consegne di merce combinata con l'utilizzo dei droni. Un veicolo commerciale Vito è stato allestito per accogliere la piattaforma di atterraggio dei veicoli realizzati dalla americana Matternet, completando 100 consegne per 50 diversi clienti della zona attaverso la piattaforma di vendita online Siroop. I droni servono a rifornire i van su strada. I droni a guida ...

Mercedes-Benz Classe A : svelato il nuovo abitacolo : Il lusso moderno non sarà più patrimonio di pochi. Nell'epoca della democrazia tecnologica e digitale, il segreto per convincere i giovani ad acquistare una macchina passa necessariamente per l'...