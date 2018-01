Mercato Milan | le tre possibili partenze di gennaio

CalcioMercato Milan : nel mirino lo svedese Augustinsson : Calciomercato Milan: nel mirino lo svedese Augustinsson Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Milan, PIACE Augustinsson- Il Milan, per non rischiare pesanti sanzioni da parte della Uefa, non potrà investire cifre esorbitanti sul mercato. Per questo motivo, i rossoneri cercano delle occasioni per completare la rosa e tentare l’assalto alle zone ...

CalcioMercato Milan/ News : piace Augustinsson - ma per giugno (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club rossonero: si segue Jankto e Walcott si offre, ma in difesa potrebbe andarsene Musacchio e a centrocampo Locatelli...(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 18:15:00 GMT)

CalcioMercato Milan - serve un esterno : nuova affascinante ipotesi per l’attacco : Calciomercato Milan – Il Milan vuole proseguire nel nuovo progetto tecnico intrapreso da mister Gattuso. Il 4-3-3 è oramai una certezza consolidata nonostante i risultati non eccellenti, ed adesso anche in chiave mercato si proseguirà andando a colmare qualche lacuna presente in rosa. Per il modulo sopracitato infatti mancano alternative sull’esterno ed è lì che la società agirà, così come in mediana con i ‘soliti’ nomi ...

CalcioMercato Milan / News - Musacchio se ne va a gennaio? (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club rossonero: si segue Jankto e Walcott si offre, ma in difesa potrebbe andarsene anche Mateo Musacchio.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 14:12:00 GMT)

CALCIOMercato Milan / News - Walcott si offre ai rossoneri! (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al club rossonero: torna di moda per il centrocampo il nome di Daniele Baselli del Torino, intanto si segue Jankto e Walcott si offre.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 12:44:00 GMT)

CalcioMercato Milan / News - Jankto è un'idea per giugno (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club rossonero: torna di moda per il centrocampo il nome di Daniele Baselli del Torino, intanto l'affare Rafinha è una concreta possibilità.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 11:14:00 GMT)

CALCIOMercato Milan / News - Rafinha si può fare (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al club rossonero: torna di moda per il centrocampo il nome di Daniele Baselli del Torino, intanto l'affare Rafinha è una concreta possibilità.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 10:00:00 GMT)

CalcioMercato Milan/ News - torna di moda Baselli a centrocampo (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club rossonero: torna di moda per il centrocampo il nome di Daniele Baselli del Torino, ma solo se si dovessero creare i presupposti.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 03:40:00 GMT)

CalcioMercato Milan - clamoroso : si prova ad accelerare per Jankto : Calciomercato Milan – Il Milan è reduce dal pareggio sul campo della Fiorentina ed adesso guarda con fiducia alla prossima gara, l’obiettivo è conquistare tre punti preziosi contro il Crotone, gara sulla carta agevole ma che non va comunque sottovalutata. Nel frattempo importanti aggiornamenti per gennaio, la dirigenza rossonera è pronta ad intervenire per rinforzare la rosa e nelle ultime ore nuova accelerata per Jankto ...

CALCIOMercato MILAN/ News - Jorge Mendes sta lavorando alla cessione di André Silva (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al club allenato da Gennaro Ivan Gattuso: piace il centrale di difesa del Grifone, Armando Izzo. In cambio, Musacchio o Zapata(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 17:23:00 GMT)

CalcioMercato Milan/ News - la società : il vero acquisto sarà Conti - gennaio di assestamento (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club allenato da Gennaro Ivan Gattuso: piace il centrale di difesa del Grifone, Armando Izzo. In cambio, Musacchio o Zapata(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 14:06:00 GMT)

LIVE CalcioMercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 3 gennaio in DIRETTA : Napoli su Luis Alberto - il Milan pensa a Izzo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, mercoledì 3 gennaio, si apre ufficialmente la finestra di mercato, ma le trattative sono in corso ormai da giorni per provare a riempire le caselle mancanti di tutte le squadre di Serie A. La Juventus resta sorniona per Emre Can, ma intanto lavora alla cessione in prestito di Marko Pjaca, molto vicino allo Schalke 04. Il Napoli, ...

CalcioMercato Milan/ News - Cutrone vale più di 30 milioni : pronto il rinnovo (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club allenato da Gennaro Ivan Gattuso: piace il centrale di difesa del Grifone, Armando Izzo. In cambio, Musacchio o Zapata(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 11:04:00 GMT)

CalcioMercato Milan - pazza idea : si punta uno scambio con il Genoa : Calciomercato Milan – La stagione del Milan fino al momento è stata più che deludente, in particolar modo l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso non ha portato gli effetti sperati nonostante la qualificazione in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. La dirigenza nel frattempo pensa al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa per gennaio, nelle ultime ore interessante soluzione. Secondo quanto riporta il ...