Mercato Inter | Spalletti | Difficile intervenire ma basta alibi alla squadra

CalcioMercato Inter - Emery parla del futuro di Pastore : “Ecco cosa mi ha confidato” : Calciomercato Inter – Javier Pastore continua ad essere accostato con insistenza all’Inter. L’agente del fantasista argentino, qualche giorno fa, ha dichiarato di non aver avuto alcun contatto con la dirigenza nerazzurra. Intanto anche Unai Emery, tecnico del Psg, ha parlato del futuro del ‘Flaco’ ai microfoni di ‘AFP’ fornendo indicazioni importanti: “Ho parlato molto con lui, è un giocatore ...

Spalletti : 'Mercato? L'Inter non può spendere 40 milioni' : APPIANO GENTILE - ' Verdi? Per i nomi che girano ci vogliono 30-40 milioni e a me hanno detto che non si possono spendere. Quindi inutile girarci intorno' : lo dice il tecnico dell' Inter Luciano ...

Inter - Spalletti allo scoperto sul Mercato : “vi dico qual è la verità sulle trattative” : Luciano Spalletti è Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con la Fiorentina. Importanti dichiarazioni sul mercato da parte del tecnico dell’Inter: “Noi non abbiamo possibilità di alibi. Non dobbiamo piangere, per prima cosa, perché quelli che piangono non raggiungono obiettivi. L’Inter per migliorare deve prendere giocatori più forti di quelli a disposizione e noi in rosa abbiamo la qualità ...

CalcioMercato Crotone - piace Pinamonti dell'Inter : Crotone - Il Crotone è pronto a muoversi sul mercato per dare a Zenga una rosa adeguata per il finale di stagione. C'è una salvezza da centrare e il tecnico dei calabresi avrebbe chiesto rinforzi ...

CalcioMercato Inter - possibile svolta in attacco : c’è l’offerta per Politano - tutti i dettagli : Calciomercato Inter – All’Inter servono soluzioni in attacco, questo è parso evidente nella prima metà di stagione. La rosa nerazzurra manca di alternative lì davanti, dove Perisic, Candreva ed Icardi non hanno concorrenza e giocano tutte le gare indistintamente. Ebbene, la società in questo mercato di gennaio si sta muovendo proprio in tal senso per regalare a mister Spalletti gli innesti giusti per restare nelle zone alte della ...

