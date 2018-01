MERAVIGLIE | LA PENISOLA DEI TESORI | RAI 1 Alberto Angela | E' un viaggio che ci

MERAVIGLIE - la penisola dei tesori Rai1/ Alberto Angela e l'orgoglio di essere italiano (Prima puntata) : Meraviglie, la penisola dei tesori, nuovo programma su Rai1 di Alberto Angela: anticipazioni prima punata 4 gennaio, la bellezza dei siti Unesco in Italia. Oggi: Cenacolo, Siena e Agrigento.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:29:00 GMT)

Andrea Camilleri / L'incontro con Robert Capa nella Valle dei Templi (MERAVIGLIE - La penisola dei tesori) : Andrea Camilleri sarà uno degli ospiti del programma Meravlgie-La penisola dei tesori condotto da Alberto Angela e in onda su Rai Uno dal 4 gennaio. (Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:01:00 GMT)

Monica Bellucci / L'attrice ripercorrerà le bellezze di Assisi (MERAVIGLIE - La penisola dei tesori) : Monica Bellucci sarà una delle stelle che prenderà parte alla prima puntata del programma di Alberto Angela Meraviglie-La penisola dei tesori alla scoperta dell'Italia. (Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 18:32:00 GMT)

Gianna Nannini / La cantante sui luoghi simbolo della Siena medievale (MERAVIGLIE - La penisola dei tesori) : Gianna Nannini sarà la spalla di Alberto Angela per il programma Meraviglie-La penisola dei tesori che palerà della "sua" Siena. Continua la promozione del suo nuovo disco Amore Gigante(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 17:55:00 GMT)

Le MERAVIGLIE di Alberto Angela su Rai1 'Vantiamoci dell Italia - penisola dei tesori' - TV/Radio - Spettacoli : Era Robert Capa , il più grande fotoreporter di guerra del mondo. Spendido Camilleri, addirittura mi disse che quando lo vide pensò 'non ho mai visto tutte queste macchine fotografiche appese al ...

Toni Servillo / L'attore racconta la Reggia di Caserta (MERAVIGLIE - La penisola dei tesori - 4 gennaio) : Toni Servillo affiancherà Alberto Angela a Meraviglie-La penisola dei tesori. Protagonista in "Loro" film incentrato sulla vita di Silvio Berlusconi, impegnato a teatro con il fratello Peppe(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 16:30:00 GMT)

MERAVIGLIE - La penisola dei tesori da stasera su Rai 1 e in Ultra HD su Rai 4K (Tivùsat 210) : Prende il via, giovedì 4 gennaio alle 21.20 su Rai1, il nuovo programma condotto da Alberto Angela dal titolo “Meraviglie- La penisola dei tesori”, un viaggio tra opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. Una grande produzione che, come i precedenti eventi di Alberto Angela su Rai1, si avvale della tecnologia 4K HDR (spettacolari ...

MERAVIGLIE La Penisola Dei Tesori : dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : Rai 1 propone in quattro prime serate il nuovo programma di Alberto Angela intitolato Meraviglie La Penisola Dei Tesori. Il divulgatore scientifico tra i più amati in Italia condurrà il pubblico in un vero e proprio viaggio alla scoperta di opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. Di seguitole info su orari e dove vedere le puntate in tv, ...

PAOLO CONTE/ In tour in Europa per celebrare Azzurro (MERAVIGLIE - La penisola dei tesori) : PAOLO CONTE sarà su Rai Uno a Meraviglie-La penisola dei tesori condotto da Alberto Angela. girerà molti teatri e palasport con un tour che celebrerà i cinquant’anni del brano Azzurro(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 09:53:00 GMT)

MERAVIGLIE - La penisola dei tesori su Rai1/ Alberto Angela : siti Unesco - dal Cenacolo a Siena (Prima puntata) : Meraviglie, la penisola dei tesori, nuovo programma su Rai1 di Alberto Angela: anticipazioni prima punata 4 gennaio, la bellezza dei siti Unesco in Italia. Oggi: Cenacolo, Siena e Agrigento.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 08:37:00 GMT)

MERAVIGLIE La Penisola Dei Tesori di Alberto Angela : anticipazioni 4 gennaio 2018 : Arriva su Rai 1 il nuovo programma condotto da Alberto Angela Meraviglie La Penisola Dei Tesori con la prima puntata giovedì 4 gennaio 2018 in prima serata. Si tratta di un vero e proprio viaggio alla scoperta di opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti del primo appuntamento. SCOPRI GLI ALTRI ...