Masterchef Italia 7 – Terza puntata del 04 01 2018 – In onda su SkyUno HD Anticipazioni

Masterchef Italia : Prima prova in esterna a Bologna : I Giudici di Masterchef sono i grandi protagonisti dell'appuntamento quotidiano: Bruno Barbieri rivela tecniche, ingredienti, trucchi e segreti del mondo della cucina. Antonino Cannavacciuolo, in ...

Masterchef Italia - ieri su Sky 1.098.889 spettatori medi con una crescita del 17% : Scelti i 20 aspiranti MasterChef che si sfideranno in gara nella nuova edizione del cooking show di Sky. In crescita gli ascolti per gli episodi 3 e 4 di MasterChef Italia, visti ieri dalle 21.15 su Sky Uno/+1 HD e Sky On Demand da 1.098.889 spettatori medi - una crescita del 17% rispetto ai primi due episodi dello scorso giovedì - 1.549.204 ...