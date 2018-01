Masterchef Italia 2018 | Ed 7 Eliminati in diretta | Simonetta va a casa Terza puntata

SIMONETTA PICCARDO - CHI È?/ Prima eliminata Masterchef Italia 7 : non supera la prova "Klugmann" : SIMONETTA PICCARDO è la concorrente originaria di Genova che a partire da stasera gareggerà per conquistare il titolo di settimo MasterChef d'Italia. Riuscirà a conquistare i giudici?(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 22:23:00 GMT)

Joayda Herrera - chi è?/ Conquista la prima Mistery Box e il favore del pubblico (Masterchef Italia 7) : Joayda Herrera si contenderà il titolo di settimo MasterChef Italia insieme agli altri 20 aspiranti. Originaria della Repubblica Domenicana, si definisce agguerrita e determinata.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 22:12:00 GMT)

Masterchef Italia 7 : eliminati e riassunto terza puntata 4 gennaio 2018 : La terza puntata di MasterChef Italia 7 è andata in onda giovedì 4 gennaio 2018 su Sky Uno. La gara è entrata nel vivo con i primi due episodi con i 20 concorrenti e le prove storiche Mistery Box, Invention Test, Esterna, Pressure Test. Ecco tutti quello che è successo con il riassunto della puntata e chi sono gli eliminati. SCOPRI TUTTO SU #MasterChef7 MasterChef Italia 7 riassunto terza puntata 4 gennaio 2018 I giudici Bruno ...

SYUSY BLADY/ Da "Turisti per caso" all'avventura in politica con i Verdi (Masterchef Italia 7) : SYUSY BLADY, conduttrice e cabarettista Italiana, tra le ospiti della terza puntata di Masterchef Italia 7, in onda oggi giovedì 4 gennaio 2018 su Sky(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 17:16:00 GMT)

STFEANO “VITO” BICOCCHI/ Dalla comicità alla cucina “in famiglia” (Masterchef Italia 7) : Stefano BICOCCHI in arte Vito, il comico Italiano tra gli ospiti della terza puntata di MasterChef Italia 7 in onda oggi, giovedì 4 gennaio 2018, su Sky(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 16:35:00 GMT)

GIORGIO COMASCHI/ Il giornalista simbolo di Bologna - tra teatro e tv (Masterchef Italia 7) : GIORGIO COMASCHI, giornalista e attore Italiano, tra gli ospiti della terza puntata di Masterchef Italia 2017 in onda oggi giovedì 4 gennaio 2018 su Sky(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 16:30:00 GMT)

Primi eliminati in Masterchef Italia 2018 tra la prima Mistery Box e la prova in esterna a Bologna : anticipazioni 4 gennaio : Primi eliminati in Masterchef Italia 2018 oggi, 4 gennaio, con la messa in onda della terza puntata e la possibilità che sia più di uno l'aspirante chef a dover lasciare la cucina del cooking show. La settima edizione prende il via ufficialmente oggi con il primo arrivo ai fornelli dei 20 concorrenti e con le prime prove a cominciare dalla Mistery Box che li vedrà impegnati con i cosiddetti ingredienti porta fortuna. Dovranno partire da ...

Masterchef Italia 7 - perché Antonia Klugmann ‘salva’ il programma dal “rischio mappazzone” : Antonia Klugmann, grazie. Non si può dire altro alla chef triestina nuovo giudice di Masterchef Italia 7. perché se è vero che Masterchef resta il miglior programma di cucina visibile sui nostri schermi, lo è altrettanto che il talent show di SkyUno mostra i primi segni di stanchezza. Il motivo è da ricercare soprattutto nell’allontanamento dal vero “cuore” di Masterchef: cucinare. Vedere gente che cucina, vai a capire perché, ...