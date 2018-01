Marco Carta | aveva solo 21 anni L' addio | ' Adesso abbiamo una stella in più nel cielo'

Marco Carta ricorda sui social il fan morto per intossicazione : "Adesso abbiamo una stella in più nel cielo da ammirare. Non dimenticherò mai il tuo sorriso e la tua dolce timidezza. Ciao Luca Cartino". Così Marco Carta ricorda...

Marco Carta ricorda sui social il fan morto per intossicazione : Marco Carta ricorda sui social un suo giovane fan morto per avvelenamento da monossido di carbonio la notte di Capodanno. “Adesso abbiamo una stella in più nel cielo da ammirare. Non dimenticherò mai il tuo sorriso e la tua dolce timidezza. Ciao Luca Cartino” scrive il cantante su Facebook, e i suoi numerosi fan gli si stringono intorno in questo momento di dolore con centinaia di messaggi. Luca Bortolaso, questo il suo vero nome, ...

Capodanno 2018 con L’anno che verrà in diretta su Rai1 : tutti gli ospiti - da Marco Carta ad Al Bano e Romina : Il Capodanno 2018 con L'anno che verrà si preannuncia ricco di ospiti. Il grande show dell'ultimo dell'anno sarà trasmesso da Maratea, in contemporanea in HD e sulle frequenze di Radio1. A guidare la serata sarà Amadeus, subito dopo il consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad accompagnare la conduzione di Amadeus ci saranno Francesco Paolantoni, Dario Bandiera e Cristiano Malgioglio, reduce dai ...

Marco CARTA/ "La morte mi spaventa tantissimo - sono terrorizzato" (L'anno che verrà) : Video, MARCO CARTA si racconta in un'intervista intima spiegando qual è il suo timore più forte e cosa faceva prima di diventare un cantante famoso.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 12:30:00 GMT)

UOMINI E DONNE / Soleil Stati e Marco Cartasegna insieme a Roma o divisi fino a Capodanno? : Mario Serpa e Claudio Sona sono volati a Berlino per il loro primo Natale insieme dopo tutto quello che è successo dentro e fuori UOMINI e DONNE, i fan hanno avuto il loro regalo?(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 08:38:00 GMT)

Al Museo Diocesano le statuine di cartapesta create da Marco Laganà : il Museo Diocesano ha aperto le porte al Presepe di cartapesta creato da Marco Laganà, allestimento entrato nella tradizione natalizia che sarà ambientato nella suggestiva cornice del chiostro fino al ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Soleil Sorgè ora è felice con Marco Cartasegna : Luca Onestini e Ivana Mrazova: la coppia finalmente insieme? L'indiscrezione di 'Chi' non trova una conferma ma nemmeno una smentita, ecco le ultimissime.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 21:50:00 GMT)

Ufficiali gli ospiti di L’anno che verrà su Rai1 - Capodanno con Marco Carta - Al Bano e Romina e tanti altri : Gli ospiti di L'anno che verrà su Rai1 sono finalmente Ufficiali. La location scelta per la storica manifestazione è Maratea, nella magnifica cornice del Golfo di Policastro. Il conduttore di quest'anno è ancora Amadeus, come da tradizione, con la partecipazione di Francesca Barra. Sul palco del Capodanno di Rai1 assisteremo anche a un grande ritorno, quello di Al Bano e Romina Power, che già nel 2017 hanno tenuto una serie di concerti che ...

L'anno che verrà su Rai1 : ospiti Marco Carta - Al Bano e Romina - Filippo Bisciglia - Soy Luna - Raf - Tiromancino - Patty Pravo - Corona... : Rivelato il cast de L'anno che verrà, in onda domenica 31 dicembre su Rai1 da Maratea. L'anno che verrà: Capodanno 2018 su Rai1 in diretta da Maratea e Venosa, confermata per il terzo anno la conduzione di Amadeus prosegui la letturaL'anno che verrà su Rai1: ospiti Marco Carta, Al Bano e Romina, Filippo Bisciglia, Soy Luna, Raf, Tiromancino, Patty Pravo, Corona... pubblicato su Realityshow ...

Nuovi progetti in arrivo per Marco Carta dopo Tale e quale show - vicino alla rottura con Warner? : Marco Carta annuncia novità dopo il forfait al Festival di Sanremo 2018. L'artista sardo era dato come uno dei possibili partecipanti alla prossima edizione del Festival condotta da Claudio Baglioni ma - come sappiamo - non è rientrato tra i 20 partecipanti. Non ci sono stati commenti sulla sua esclusione dal Festival, anche se lui stesso non si è mai detto certo di partecipare e forse non ci ha sperato troppo. Arriva però una notizia dal ...

Miglior Artista del 2017 - SFIDA : Marco Carta VS Il Volo! VOTA : Proseguono i Golden Awards e giungono alle sfide conclusive. Sono arrivati in 6 ma solamente uno di loro verrà incoronato come il Miglior Artista del 2017! Sono tre le sfide dirette, i vincitori quindi accederanno direttamente alla finalissima che decreterà il più amato. In questa prima SFIDA troviamo: Marco Carta VS Il Volo. Si può VOTAre fino al 20 dicembre e lasciare il proprio voto ogni tre ore per dispositivo. Che vinca il ...

Finalisti Golden Awards : Riki - Il Volo - Marco Carta - Valerio Scanu - Ermal Meta e Marco Mengoni : Sono Marco Carta e Marco Mengoni vincitori del ripescaggio che ha visto sfidarsi i più votati dell’intero percorso dei Golden Awards. I due cantanti accedono quindi alla fase finale insieme ai Finalisti già annunciati settimana scorsa, ovvero: Riki, Valerio Scanu, Il Volo e Ermal Meta. Domani verranno pubblicate le sfide dirette, quindi i tre vincitori accederanno tutti allo scontro finale che decreterà il miglior cantante del 2017! Ecco ...

Miglior artista ripescaggio flash : Marco Carta - Marco Mengoni - Tiziano Ferro - Deborah Iurato - Federico Angelucci - Emma e Lorenzo Fragola : Prosegue il Golden Awards e gli artisti classificatisi per la finale sono: Riki, Il volo, Ermal meta e Valerio Scanu. Ma i posti per la finalissima sono 6, quindi apriamo una nuova sfida per ripescare altri 2 artisti. In gara i più votati sino ad oggi: Marco Carta, Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Deborah Iurato, Federico Angelucci, Emma e Lorenzo Fragola. Le votazioni si concluderanno lunedì 11 dicembre, solo i primo due in classifica accederanno ...