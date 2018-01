Manchester City è club ricco del mondo

E' il Manchester City il club più ricco : Il Manchester City, capolista in Premier League, è la maggiore potenza economica a livello calcistico al mondo. Lo ha stabilito lo studio 'Soccerex Football Finance 100'. La classifica è dominata dai club inglesi, con l'Arsenal secondo, il Tottenham quinto, il Manchester United settimo e il Chelsea nono. ...

Manchester City - Guardiola : 'Premier ammazza calciatori' VIDEO : Gli artisti di questo sport sono i calciatori, la gente va allo stadio per vederli all'opera, ma non si può giocare ogni due giorni, questo non è basket né tennis, nel calcio il recupero non è così ...

Manchester City - dramma David Silva : figlio prematuro - ma ora va meglio : Emotivo messaggio di David Silva, 'stellà spagnola del Manchester City che sui social ha spiegato il motivo per cui ha dovuto lasciare improvvisamente l'Inghilterra per andare in patria. Il Manchester ...

Manchester City - Sterling ha raddrizzato la mira : tutto merito di 'Geppetto' Guardiola : Il vero segreto però, se così lo si può ancora chiamare nello sport, è il lavoro, tanto per cambiare. Pep ha elogiato molto Sterling negli ultimi tempi, riconoscendo le "molte, molte ore" extra spese ...

Premier League : il Manchester City cala il tris - vince anche il Tottenham : Dopo le vittorie ieri di Manchester United e Liverpool, la 22^ giornata di Premier League è proseguita oggi con altre quattro sfide. Torna al successo il Manchester City dopo il pareggio con il Crystal Palace. La squadra di Guardiola supera per 3-1 il Watford grazie ai goal di Sterling e Aguero e all’autogoal di Kabasele. vince anche il Tottenham in trasferta, battuto 2-0 lo Swansea con le reti di Llorente e Alli. Premier League, i ...

Video Gol Manchester City-Watford 3-1 : Highlights e Tabellino - Premier League 02-01-2018 : Risultato Finale Manchester City-Watford 3-1, Sterling (MC), Aut.Kabasele (MC), Aguero (MC), Gray (WAT) Cronaca e Video Gol, Premier League 02 Gennaio 2018. Il Manchester City torna alla vittoria dopo il pareggio nell’ultima giornata e, nella prima gara del 2018, va a sconfiggere il Watford all’Ethiad Stadium con il risultato di. LE SCELTE – Il City, che deve fare a meno di Gabriel Jesus, schiera il solito 4-3-3 con il ...

L'ex Manchester City Sinclair condannato per guida in stato d'ebrezza : LONDRA - L'ex calciatore inglese Trevor Sinclair è stato condannato per guida in stato d'ebrezza e insulti razzisti ad un poliziotto. L'ex giocatore di Blackpool, QPR, West Ham, Manchester City e ...

Manchester City - Guardiola : 'Giocare nelle feste è un disastro' : La magia della Premier League è guastarsi lo spettacolo del calcio anche durante le feste natalizie, con le partite del 26 dicembre e del 1° dell'anno, giorni che hanno caratterizzato le festività ...

Manchester City : Ecco il bollettino medico di Gabriel Jesus : Uscito per un infortunio nel match contro il Crystal Palace, Gabriel Jesus questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali. Il Manchester City ha appena pubblicato sul proprio sito internet quanto segue: “Il club conferma che Gabriel Jesus, in occasione del pareggio con il Crystal Palace, ha riportato una lesione al legamento collaterale mediale. Il giocatore si sottoporrà ad ulteriori esami che stabiliranno il rientro in ...

