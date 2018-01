Maltempo | vento forte nel Bolognese | interventi dei Vigili del Fuoco

Maltempo - vento forte abbatte un albero : 2 feriti in Val d’Aosta : Un albero abbattuto dal vento forte ha colpito una coppia di villeggianti torinesi impegnati in un’escursione a Cogne. I due, lui di 54 anni, lei di 49, sono stati portati in pronto soccorso ad Aosta. Con loro un bambino, che non ha avuto bisogno di cure mediche. La diagnosi e’ ancora in corso. Al momento pare che il padre abbia riportato alcuni traumi, la madre ferite meno importanti. I tre stavano passeggiando lungo la strada ...

Maltempo Sardegna : oltre 100 interventi a Cagliari per la bufera di vento : Sono oltre 100 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco e dalla polizia municipale nel Cagliaritano per i danni, fortunatamente lievi, causati dal maestrale. Piu’ di 50 le chiamate arrivate nel corso della giornata al centralino dei pompieri per pali, cornicioni, pannelli solari e semafori pericolanti o caduti. Sessanta le telefonate solo in citta’ ricevute dal centralino della polizia municipale. I vigili sono anche ...

Maltempo Molise : pioggia - vento e brusco abbassamento delle temperature : Forti piogge, crollo termico e forti raffiche di vento oggi in Basso Molise: il vento ha provocato la caduta di calcinacci da un palazzo in via Cannarsa, a Termoli, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. La Capitaneria di Porto di Termoli ha diffuso un avviso di burrasca, valido fino alla serata: è previsto mare molto mosso e vento di nord-ovest a forza 7. L'articolo Maltempo Molise: pioggia, vento e brusco abbassamento ...

Maltempo - il vento spazza isole e meridione. Fino all'epifania clima mite - poi la pioggia : ROMA - Venti di burrasca continuano a sferzare la due isole maggiori e il meridione, provocando danni e disservizi nei collegamenti. In Sicilia le corse del mattino sulle tratte Milazzo-Eolie, Trapani-...

Maltempo in Calabria : pioggia e vento forte - diversi interventi dei vigili del fuoco : Come preannunciato ieri un'ondata di Maltempo abbastanza intensa sta interessando Sicilia e Calabria, apportando dei disagi soprattutto per le forti raffiche di vento. pioggia e vento stanno...

Maltempo Calabria : danni e disagi per pioggia e vento forte - neve sui rilievi : Il 2018 inizia col Maltempo in Calabria, investita da pioggia, vento e anche nevicate: squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono al lavoro da questa notte in diversi interventi dovuti alle condizioni meteo avverse. Numerosi gli alberi e cartelloni pubblicitari divelti dal vento, i tetti danneggiati e le segnalazioni di infiltrazioni d’acqua. Una squadra del distaccamento di Sellia Marina e’ intervenuta ...

Freddo e Maltempo - forte vento e tanta neve in Calabria : la situazione in diretta [IMMAGINI WEBCAM LIVE] : 1/5 ...

Maltempo e vento forte in Campania : sospese corse tra Napoli e Carpi. Fermi aliscafi e traghetti. : La perturbazione in atto sull'Italia centro-meridionale sta apportando Maltempo e vento forte in Campania. A causa delle avverse condizioni meteo-marine si registrano disagi ai collegamenti con il...

Maltempo Sicilia : forti raffiche di vento a Palermo - disagi : forti raffiche di vento a Palermo: si segnala il crollo di un albero in viale dei Pioppi, in zona Mondello. Sul posto vigili del fuoco e Polizia Municipale. L'articolo Maltempo Sicilia: forti raffiche di vento a Palermo, disagi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo. Pioggia - vento forte - neve caratterizzano l'inizio d'anno : Da Nord a Sud imperversano condizioni meteorologiche avverse. Disagi anche nei collegamenti marittimi. In Sardegna la tratta Santa Teresa di Gallura - Bonifacio è stata sospesa a causa del mare in burrasca

Maltempo : frane - mareggiate e forte vento da Friuli e Veneto alla Sardegna : Inizio anno all'insegna del Maltempo, soprattutto nel Nord Italia. Le forti piogge delle ultime ore in Friuli Venezia Giulia hanno provocato il distacco di una frana lungo la strada comunale che dall'...

Maltempo - frana in Friuli - neve in Veneto Pioggia e vento al Sud|Previsioni meteo : Quindici persone sono rimaste isolate in provincia di Pordenone per una frana. Allerta meteo ancora in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia. Mentre in Veneto con tinua a nevicare

Maltempo sull'Italia : pioggia - vento e mareggiate - : La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse su molte regioni: dal Piemonte alla Toscana, dalla Puglia alla Sicilia. LE PREVISIONI

Vento - piogge e mareggiate : la morsa del Maltempo sull'Italia : Italia nella morsa del maltempo per i primi giorni del 2018 . Pioggia, Vento ma anche forti mareggiate interesseranno infatti il Paese e in particolare Calabria, Sicilia e Sardegna. Sulla base delle ...