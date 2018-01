: Maltempo Usa, chiusi aeroporti New York - NotizieIN : Maltempo Usa, chiusi aeroporti New York - annapolitova66 : RT @ItalyinUS: Maltempo sulla costa atlantica degli Stati Uniti. In viaggio sulla costa orientale degli USA? Consulta l'Ultim'ora sul sito… - euronewsit : Maltempo USA: Neve anche in Florida - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Maltempo #Usa, tutto bloccato a aeroporto #Jfk a #NewYork per "ciclone bomba". Nella città forti venti e bufera di nev… - carlasignorile : #Maltempo #Usa, tutto bloccato a aeroporto #Jfk a #NewYork per "ciclone bomba". Nella città forti venti e bufera di… -

Il "ciclone bomba" che da oltre 24 ore scarica neve e gelo sulla costa Est degli Usa ha indotto le autorità a chiudere l'aeroporto JFK di Newe a cancellare oltre 3.300 voli. La chiusura potrebbe continuare anche domani per i fortissimi venti che rendono pericolose le manovre di atterraggio. Al La Guardia è stato annullato il 90% dei voli e a Newark cancellati 887 voli. In totale sono 27.000 i voli annullati per il "ciclone bomba" che si estende per oltre 1.600 km dal North Carolina al Maine con venti a 120 km/h.(Di giovedì 4 gennaio 2018)