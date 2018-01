Maltempo sul Trentino | pericolo valanghe marcato

Francia - forte Maltempo sulla costa Atlantica : 40mila famiglie senza elettricità : Sono 40mila le famiglie rimaste senza elettricità in Francia a causa della tempesta Carmen che sta spazzando la costa Atlantica del paese. Lo ha reso noto la compagnia elettrica locale Enedis, aggiungendo che il suo personale è al lavoro per ripristinare al più presto la rete di distribuzione. Ieri un uomo è rimasto ucciso a Pau dal crollo di un albero. La tempesta, con venti fino a 150 chilometri orari, ha colpito in particolare la Bretagna ma ...

Forte Maltempo su tutta l’Italia : tanta neve sulle Alpi - Cortina in tilt : Giornata di maltempo, pioggia e vento su tutta l’Italia, con le temperature in calo rispetto ai giorni passati. neve sulle Alpi, in particolare a nord est, con Cortina in tilt per le intense precipitazioni che hanno interessato le Dolomiti: nella cittadina, già meta dei turisti, la viabilità è stata bloccata per ore, ma poi la situazione si è andata normalizzando. Abbondante neve anche in Lombardia: ora c’è il rischio di valanghe. A ...