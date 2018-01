Maltempo Piemonte | chiusa per neve la ss 659 nel Verbano 

Maltempo in Piemonte - Anas : chiusa per neve strada statale 659 : Roma, 4 gen. (askanews) Maltempo in Piemonte: la strada statale 659 Di Valle Antigorio e Val Formazza è chiusa per neve dal km 36,200 al km 41,700, nel territorio comunale di Formazza, in provincia di ...

Maltempo : strade chiuse in Piemonte : Ancora disagi sulle strade italiane per il Maltempo. In una nota Anas comunica che in Piemonte è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni il tratto della strada statale 21 ‘del Colle della Maddalena’ compreso tra Argentera (km 51,000) e il Confine di Stato (km 59,708). Il provvedimento è stato dispjosto, in via precauzionale, in considerazione delle avverse condizioni meteorologiche. Il tratto stradale sarà riaperto non ...

Maltempo Piemonte : torna la neve sulle Alpi - piove in pianura : Una perturbazione atlantica, alimentata da aria fredda artica, sta interessando in queste ore il Piemonte: si registrano piogge in pianura e neve sopra gli 800 metri sull’arco Alpino, accompagnate da un crollo termico. Si segnalano deboli nevicate in montagna, con pochi disagi alla circolazione. La galleria del Tenda nel Cuneese è transitabile. Anas raccomanda prudenza nel tratto compreso tra Vernante e il tunnel del Tenda, che collega ...

Maltempo - ALLERTA METEO/ Lazio e Liguria - bollino arancione : neve in Piemonte (oggi 27 dicembre 2017) : METEO, previsioni del tempo e MALTEMPO: oggi, 27 dicembre 2017. L'inverno è davvero arrivato con pioggia, neve e raffiche di vento. Le temperature a sorpresa salgono, ma c'è ALLERTA.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 11:15:00 GMT)

Maltempo : è emergenza ghiaccio in Piemonte : Proseguono i disagi legati al Maltempo, in particolare in Piemonte dove è emergenza ghiaccio che nelle ultime 24 ore ha causato due morti. A causa della pioggia gelata posatasi sulla superficie della neve si è creto uno strato di ghiaccio difficilmente riconoscibile a occhio nudo e sul quale e’ facile scivolare. “Le condizioni del manto nevoso, in questi giorni, sono estremamente pericolose a causa del ghiaccio che lo ha ricoperto ...

Maltempo Piemonte : Domodossola sporca di neve - il Comune sanziona ditte : Domodossola non è stata pulita dopo la nevicata: il Comune di ha imposto una penale di 50 mila euro alle due ditte incaricate di provvedere allo sgombero della neve. Numerosi i cittadini che in questi giorni avevano lamentato la situazione di disagio su strade e marciapiedi. Il sindaco Lucio Pizzi ha quindi convocato i titolari delle due ditte chiedendo loro “formali pubbliche scuse al’Amministrazione ed ai cittadini domesi entro le ...

Maltempo - freddo polare in Piemonte : nel Cuneese la colonnina di mercurio scende fino a -14 - 8°C : Temperature polari in Piemonte, in particolare nella pianura Cuneese: stamattina si sono registrati -14,8°C tra Saluzzo e Savigliano. La scorsa notte Arpa ha registrato al Colle dell’Agnello (2748 metri) -14,5°C, mentre a Formazza (2450 metri) -14,4°C. L'articolo Maltempo, freddo polare in Piemonte: nel Cuneese la colonnina di mercurio scende fino a -14,8°C sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : esonda il fiume Enza - mille evacuati. Allarme gelicidio in Piemonte - ancora disagi in Liguria : Non nevica più in Piemonte ma è allerta per il ghiaccio, in Toscana disagi per il vento forte. In Emilia Romagna il fiume Enza rompe gli argini a Lentigione, evacuate mille persone

Finita allerta Maltempo - ma gelo Piemonte : TORINO, 12 DIC - E' terminata la fase di "allerta gialla" in Piemonte per piogge e nevicate. Dopo le ultime precipitazioni della notte nel sud della regione, con un picco di 37.4 millimetri a Garbagna ...

Maltempo Piemonte : cessata l’allerta ma rimangono le criticità per le gelate notturne : cessata l'”allerta gialla” in Piemonte per piogge e nevicate: oggi il cielo è tornato sereno dopo le precipitazioni notturne nel sud della regione, con un picco di 37.4 millimetri a Garbagna (Alessandria). Nella notte le temperature, rilevate dalle stazioni della rete di Arpa Agenzia Regionale per la protezione ambientale, sono scese sotto lo zero anche in pianura. Nel centro di Torino la colonnina di mercurio è scesa a -1.4°C. In ...

Il Maltempo insiste sull’Italia : disperso tra la neve da 3 giorni ex sindaco piemontese : Il maltempo insiste sull’Italia: disperso tra la neve da 3 giorni ex sindaco piemontese Fiumi sorvegliati speciali in Liguria perché a rischio esondazione dopo le abbondanti piogge, in particolare fa paura il Magra. In Piemonte non nevica più ma non mancano i disagi dovuti alla formazione del ghiaccio. maltempo si sposta verso Sud.Continua a leggere […] L'articolo Il maltempo insiste sull’Italia: disperso tra la neve da 3 giorni ex sindaco ...

Maltempo Piemonte : disagi per il gelicidio nell’Alessandrino : Importanti i disagi generati da ghiaccio e neve nelle province del Piemonte. Nell’Alessandrino particolarmente colpito il Novese e Valle Borbera. Le scuole sono chiuse a Ovada, Arquata Scrivia, Vignole Borbera, Borghetto Borbera, Rocchetta Ligure, Grondona, Bosio, Carrosio e Voltaggio. Sulla linea ferroviaria Genova-Arquata-Tortona via Busalla e’ stata riattivata la circolazione dei treni tra Ronco e Arquata via Isola del Cantone, ma ...

Maltempo Piemonte : disagi nel Biellese per gelo e alberi pericolanti : Quasi una ventina gli interventi dei vigili del fuoco nel Biellese per la rimozione di alberi caduti o pericolanti a causa del peso della neve. Le situazioni più complesse nella zona orientale della provincia da Cossato fino a Trivero. A Biella in via Cottolengo un ramo è caduto su un’auto parcheggiata. A Valdengo un’ambulanza del 118 ha necessitato dell’intervento dai vigili del fuoco perché non riusciva a causa del ghiaccio a ...

Maltempo - RFI : riattivate alcune linee in Piemonte e la Pontremolese : Dopo i forti disagi causati dal Maltempo sono state riattivate alcune linee ferroviarie nelle regioni del Nord-Ovest: il traffico ferroviario infatti, dopo le verifiche di circolabilità fatte da parte dei tecnici di RFI, potrà riprendere gradualmente sulla linea Torino-Modane e sulla Pontremolese (Parma-La Spezia). Rimane fortemente rallentata la circolazione su alcuni punti della rete ferroviaria in Liguria, dove – così come nelle altre ...