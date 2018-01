Maltempo nel Catanzarese | pioggia e vento forte | pali e alberi caduti

Maltempo a Catanzaro : pannelli sulle auto - danni anche al Pronto Soccorso : nessun ferito : Squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale sono state impegnate dalle ore 20.00 circa e per tutta la notte, a far fronte a numerosi interventi dovuti alle condizioni meteo avverse. Numerose ...

Maltempo - vento forte nel Bolognese : interventi dei Vigili del Fuoco : Sono stati piu’ di una trentina, nel pomeriggio, gli interventi dei Vigili del Fuoco per problemi causati dal forte vento che ha soffiato nelle zone appenniniche del Bolognese. A Porretta alcune squadre hanno dovuto mettere in sicurezza il tetto di un edificio, poco lontano dalle vecchie terme, dove il cornicione e alcune tegole erano pericolanti. A Borgo Tossignano, le raffiche hanno fatto cadere la tettoia di una palazzina, senza causare ...

Praiano - turista uccisa da un'onda nella Costiera amalfitana. Il Maltempo colpisce il Sud : Il maltempo che non dà tregua al Sud Italia ha provocato una vittima nella Costiera amalfitana. Una turista di 55 anni, originaria di Belluno, è stata uccisa da un'onda mentre percorreva una stradina pedonale che fiancheggia il mare a Praiano. La furia dell'onda ha coinvolto anche il marito e la coppia in loro compagnia, soccorsi poco dopo dalla Guardia Costiera.Il maltempo ha provocato non pochi problemi alle regioni meridionali. ...

Maltempo : muore una donna travolta dalle onde nel Salernitano : La donna stava passeggiando su una scogliera con il marito e un'altra coppia di amici quando un'onda li ha investiti"/> Una turista di Belluno è morta travolta dalle onde del mare in costiera ...

Maltempo. Frana in Friuli - impianti sci chiusi nel torinese. Disagi nei collegamenti con le isole : Danni sono stai segnalati in Calabria e in Sicilia. Le nevicate intanto stanno concedendo una tregua a Cortina d'Ampezzo e larga parte della montagna bellunese: le precipitazioni più abbondanti a Sappada

Maltempo Veneto : nel Bellunese caduti 20 cm di neve fresca : Secondo i dati di Arpa Veneto, nelle ultime 24 ore sono caduti da 5 a 20 centimetri di neve fresca in alcune aree della regione: le nevicate più intense si sono registrate ad Arabba (115 cm), al Passo Falzarego (113 cm), a Sappada (77 cm), a Falcade (87 cm) e a Cortina (65 cm). L'articolo Maltempo Veneto: nel Bellunese caduti 20 cm di neve fresca sembra essere il primo su Meteo Web.

Nuova ondata di Maltempo nel golfo di Napoli : stop ai collegamenti per Capri - corse a singhiozzo per Ischia e Procida : La Nuova ondata di maltempo che si sta abbattendo nel golfo di Napoli ha portato alla sospensione di molte dei corse di linea dei collegamenti marittimi per le isole. Il mare agitato, con onde alte ...

Maltempo in arrivo - pesante allerta meteo della Protezione Civile : pioggia e vento forte nel Sud Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Il transito di un veloce impulso instabile che si inserirà nell’area di bassa pressione di origine atlantica che nella giornata odierna sta interessando il nostro paese, apporterà durante la giornata di domani precipitazioni anche a carattere temporalesco specie sul basso versante tirrenico e una intensificazione della ventilazione su settori alpini occidentali e regioni centro-meridionali, ove i rinforzi più accentuati ...

Maltempo - Cortina nel caos. Allerta neve e rischio valanghe al Nord : La forte ondata di Maltempo ha messo in ginocchio Cortina d'Ampezzo. Le intense nevicate hanno mandato in tilt la località turistica del Bellunese. In 24 ore, oltre 60 centimetri di neve hanno coperto la Regina delle Dolomiti creando non pochi problemi alla viabilità.Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per recuperare le auto bloccate in mezzo alla carreggiata e per rimuovere gli alberi caduti sulla sede stradale a causa del peso ...

Maltempo Sardegna : polemica nel Nuorese - spazzaneve bloccati : Polemiche nel Nuorese dopo le forti nevicate: i mezzi della Protezione civile che dovevano entrare in azione per liberare le strade sono rimasti bloccati per un problema burocratico, nello specifico riguardante le mansioni contrattuali degli operai forestali. Non si è fatta attendere la reazione dei sindaci di Fonni e Desulo, Daniela Falconi e Gigi Littarru, che contavano di poter utilizzare gli spazzaneve assegnati ai rispettivi Comuni un mese ...

Maltempo - smottamento nel Pisano : strada chiusa : Le piogge intense di ieri hanno causato lo smottamento di detriti sulla sede stradale lungo la provinciale Lungomonte Pisano a Filettole, nel Pisano, e la protezione civile ha deciso in via precauzionale di chiudere la viabilita’ tra il centro abitato di Filettole e il confine con la provincia di Lucca, in localita’ Nozzano. Lo ha reso noto la Provincia di Pisa. Stamani i tecnici, spiega una nota dell’ente, hanno ...