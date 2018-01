Maltempo | la strada per Cervinia rimarrà chiusa tutta la notte 

Maltempo in Piemonte - Anas : chiusa per neve strada statale 659 : Roma, 4 gen. (askanews) Maltempo in Piemonte: la strada statale 659 Di Valle Antigorio e Val Formazza è chiusa per neve dal km 36,200 al km 41,700, nel territorio comunale di Formazza, in provincia di ...

riaperta al traffico l'autostrada A18 Catania-Messina, anche nel tratto Giarre-Fiumefreddo di Sicilia, chiusa a seguito del crollo di diversi alberi a causa delle forti raffiche di vento. Resta chiuso il casello di Giarre della A18 per problemi di stabilità di un palo per l'energia elettrica.

chiuso tratto dell'autostrada A18 Messina–Catania, tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, a causa della caduta di alberi provocata dalle forti raffiche di vento che da ieri sera spazzano la sulla Sicilia. Alcune vetture sono rimaste bloccate dagli alberi e sono state "liberate" dall'intervento di personale della polizia stradale e dei vigili del fuoco.

Viabilità - SP37 : lavori del manto stradale sospesi per Maltempo : Riprenderanno a breve i lavori di ripristino del manto stradale sulla SP37 Rivarossa-Rivarolo. Lo conferma il consigliere della Citta’ metropolitana di Torino delegato alle opere pubbliche Antonino Iaria rispondendo alla petizione sottoscritta dai residenti e dagli automobilisti preoccupati per le cattive condizioni del manto stradale e riportata da un settimanale locale. “I lavori di asfaltatura non si possono realizzare in ogni ...

Maltempo - smottamento nel Pisano : strada chiusa : Le piogge intense di ieri hanno causato lo smottamento di detriti sulla sede stradale lungo la provinciale Lungomonte Pisano a Filettole, nel Pisano, e la protezione civile ha deciso in via precauzionale di chiudere la viabilita’ tra il centro abitato di Filettole e il confine con la provincia di Lucca, in localita’ Nozzano. Lo ha reso noto la Provincia di Pisa. Stamani i tecnici, spiega una nota dell’ente, hanno ...

Maltempo - forte vento in Puglia : pullman Ferrovie del Gargano fuori strada : Un pullman delle Ferrovie del Gargano, senza viaggiatori a bordo, e’ finito fuori strada a causa delle forti raffiche di vento. E’ accaduto oggi pomeriggio sulla provinciale “133” tra Lucera e Biccari: illeso l’autista che ha subito dato l’allarme. Sul posto gli operatori di Ferrovie del Gargano, Officine Daune e i vigili del fuoco che hanno provveduto alla rimozione del mezzo. A poca distanza stessa sorte ...

Intervento dei vigili del fuoco di Grosseto nel comune di Orbetello, in via Donatori del Sangue, per una vettura che si è ribaltata a seguito di incidente. I pompieri stanno operando nel comune di Montieri, in località Travale, per una cisterna contenente gpl che è uscita di strada per il cedimento della banchina.

Primi disagi per la pioggia che sta interessando il genovesato e il levante ligure. Un grosso masso si e' staccato dalla parete che fiancheggia la strada che da Bogliasco porta a Sessarego. La strada e' stata chiusa per le operazioni di ripristino della sicurezza. Sul posto operano i vigili del fuoco. Non ci sono feriti.

Maltempo Puglia : paura nel Foggiano - autobus esce fuori strada : paura questa mattina nel Foggiano: sulla SP130 tra Roseto Valfortore e Alberona un autobus di linea, su cui viaggiavano una trentina di studenti diretti a Lucera, ha sbandato a causa della strada ghiacciata, uscendo fuori dalla carreggiata. L’autista del mezzo è riuscito a fermare il mezzo prima che potesse finire nel burrone sottostante. L’incidente è avvenuto in località Passo del Crocione. L'articolo Maltempo Puglia: paura nel ...

E' stata riaperta, a senso unico alternato, la strada "Tre Valli Umbre" che collega Spoleto a Norcia, chiusa da sabato per la caduta di alcuni massi all'altezza di Borgo Cerreto. A comunicarlo e' l'Anas che ha provveduto alla bonifica del movimento franoso e al ripristino della circolazione che e' ora regolata da un impianto semaforico.

Maltempo Germania : 200 chilometri di coda in autostrada a Colonia : Nel centro/sud della Germania neve e gelo stanno creando numerosi disagi: annullati almeno 170 voli nello scalo di Francoforte, mentre a Colonia a causa di un incidente si sono formati tratti di coda per un totale di 200 chilometri. Guasti, ritardi e ulteriori cancellazioni coinvolgono anche autobus e treni metropolitani di varie località di Assia, Baden–Württemberg e Renania Settentrionale–Vestfalia. L'articolo Maltempo Germania: ...

Maltempo Marche : strada ghiacciata - perde il controllo dell’auto e finisce nel fiume : Questa mattina una donna a Fermo ha perso il controllo dell’auto a causa della strada ghiacciata ed è finita nel fiume Ete Vivo: la donna è riuscita a uscire dall’abitacolo da sola ed è stata poi soccorsa dai vigili del fuoco. Sotto shock e con un principio di ipotermia, è stata trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118. L'articolo Maltempo Marche: strada ghiacciata, perde il controllo dell’auto e finisce nel fiume ...

Maltempo Umbria : frana su strada “Tre Valli” - blocco della circolazione : La strada ‘Tre Valli Umbre‘, che collega Spoleto a Norcia, è stata chiusa per la caduta di alcuni massi tra Borgo Cerreto e Piedipaterno, nel comune di Valli di Nera: l’Anas rende noto che e’ stato disposto il blocco della circolazione in entrambi i sensi di marcia. Al momento non è possibile raggiungere Norcia, Cascia e altri paesi della Valnerina dal versante umbro-spoletino. Lo smottamento sarebbe stato causato dalle ...

Maltempo - frana sulla strada per Jenne : chiusa al transito : Uno smottamento verificatosi la notte scorsa ha causato la chiusura della strada che collega Subiaco con Jenne, paese nel cuore dei Simbruini in provincia di Roma. La frana, con la forte pioggia delle ultime ore, è avvenuta prima del monastero di Santa Scolastica verso il piccolo paese montano, che e’ sede del Parco dei monti Simbruini. La strada e’ gia’ stata liberata, ma resta chiusa al transito in attesa di verifiche ...