Maltempo | forte vento a Catania | danni e disagi | numerosi utenti senza elettricità FOTO

Maltempo - Cervinia isolata per la neve - forte vento al Sud. Ma per l'Epifania una specie di primavera : Rischio valanghe in Valle d'Aosta mentre in Sicilia la circolazione è stata interrotta sulla Catania-Messica per gli alberi caduti. Temperature sopra la media...

Maltempo Sicilia - forte vento nel Catanese : danni e pali abbattuti - chiusi parchi e cimiteri : Maltempo e forte vento oggi in Sicilia, in particolare nel Catanese dove si sono registrati ingenti danni. Ad Acireale (Catania) sono stati abbattuti quattro pali dell’illuminazione pubblica: in corso Italia, in piazza Francesco Patane’ e nelle frazioni di Pennisi e Capo Mulini. In quest’ultima frazione e’ anche caduto un grosso albero. Lo rende noto un comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune, aggiungendo che le ...

Maltempo Catanzaro - forte vento : numerosi interventi dei Vigili del Fuoco : Prosegue l’attività di intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco dovuta al Maltempo nella provincia di Catanzaro. Il forte vento di questa notte, ha divelto le guaine di copertura di alcuni tetti, alberi, pali illuminazione pubblica, cartelloni pubblicitari e pali di telecomunicazioni. Intervento di soccorso tecnico urgente svolto dai Vigili del Fuoco, per rimuovere le situazioni di imminente pericolo a salvaguardia della incolumità ...

Maltempo Palermo : forte vento - chiusi tutti i giardini comunali : A causa del forte vento che soffia su Palermo, oggi pomeriggio è stata disposta la chiusura di tutti i giardini comunali. Annullata anche la prevista visita dei cittadini al Presepe vivente a Villa Niscemi che era in programma fino alle ore 22. Il Presepe potrà essere visitato domani a partire dalle ore 18. L'articolo Maltempo Palermo: forte vento, chiusi tutti i giardini comunali sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Epifania 2018 : nel weekend della Befana forte vento e caldo incredibile in tutt’Italia - ma anche Maltempo al Nord : Allerta Meteo Epifania 2018 – La Befana porta un’altra tempesta sull’Italia, ma stavolta il maltempo colpirà soltanto il Nord/Ovest con forti piogge in Piemonte e abbondanti nevicate sulle Alpi ma soltanto ad alta quota, oltre i 1.000/1.500 metri di altitudine. Ancora una volta, come sta già succedendo in queste ore con il ...

Maltempo Sicilia : vento forte e alberi crollati - riaperta l’autostrada A18 : riaperta al traffico l’autostrada A18 Catania-Messina, anche nel tratto Giarre-Fiumefreddo di Sicilia, chiusa a seguito del crollo di diversi alberi a causa delle forti raffiche di vento. Resta chiuso il casello di Giarre della A18 per problemi di stabilità di un palo per l’energia elettrica. L'articolo Maltempo Sicilia: vento forte e alberi crollati, riaperta l’autostrada A18 sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo e vento forte : isole Eolie nuovamente isolate : Anche oggi a causa delle forti raffiche di vento sono ferme navi e aliscafi, che non hanno potuto raggiungere le isole Eolie, di conseguenza nuovamente isolate. La compagnia di navigazione Siremar per stamattina aveva previsto una corsa straordinaria del traghetto carico di rifornimenti alimentari. L'articolo Maltempo e vento forte: isole Eolie nuovamente isolate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo nel Catanzarese : pioggia e vento forte - pali e alberi caduti : Ondata di Maltempo nel Catanzarese, tra pioggia e forti raffiche di vento: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per alberi e pali caduti. A Catanzaro alcuni cartelloni pubblicitari sono stati divelti e si è verificato il distacco di alcuni pannelli di copertura dell’ingresso del pronto soccorso del presidio ospedaliero cittadino. I vigili del fuoco volontari del distaccamento di Taverna sono intervenuti per alberi ...

Maltempo - vento forte nel Bolognese : interventi dei Vigili del Fuoco : Sono stati piu’ di una trentina, nel pomeriggio, gli interventi dei Vigili del Fuoco per problemi causati dal forte vento che ha soffiato nelle zone appenniniche del Bolognese. A Porretta alcune squadre hanno dovuto mettere in sicurezza il tetto di un edificio, poco lontano dalle vecchie terme, dove il cornicione e alcune tegole erano pericolanti. A Borgo Tossignano, le raffiche hanno fatto cadere la tettoia di una palazzina, senza causare ...

Maltempo - vento forte abbatte un albero : 2 feriti in Val d’Aosta : Un albero abbattuto dal vento forte ha colpito una coppia di villeggianti torinesi impegnati in un’escursione a Cogne. I due, lui di 54 anni, lei di 49, sono stati portati in pronto soccorso ad Aosta. Con loro un bambino, che non ha avuto bisogno di cure mediche. La diagnosi e’ ancora in corso. Al momento pare che il padre abbia riportato alcuni traumi, la madre ferite meno importanti. I tre stavano passeggiando lungo la strada ...

Maltempo in Calabria : pioggia e vento forte - diversi interventi dei vigili del fuoco : Come preannunciato ieri un'ondata di Maltempo abbastanza intensa sta interessando Sicilia e Calabria, apportando dei disagi soprattutto per le forti raffiche di vento. pioggia e vento stanno...

Maltempo Calabria : danni e disagi per pioggia e vento forte - neve sui rilievi : Il 2018 inizia col Maltempo in Calabria, investita da pioggia, vento e anche nevicate: squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono al lavoro da questa notte in diversi interventi dovuti alle condizioni meteo avverse. Numerosi gli alberi e cartelloni pubblicitari divelti dal vento, i tetti danneggiati e le segnalazioni di infiltrazioni d’acqua. Una squadra del distaccamento di Sellia Marina e’ intervenuta ...

Freddo e Maltempo - forte vento e tanta neve in Calabria : la situazione in diretta [IMMAGINI WEBCAM LIVE] : 1/5 ...

Maltempo e vento forte in Campania : sospese corse tra Napoli e Carpi. Fermi aliscafi e traghetti. : La perturbazione in atto sull'Italia centro-meridionale sta apportando Maltempo e vento forte in Campania. A causa delle avverse condizioni meteo-marine si registrano disagi ai collegamenti con il...