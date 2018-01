: Maltempo in Valle d'Aosta, Cervinia isolata sotto la neve - alessiobalbi : Maltempo in Valle d'Aosta, Cervinia isolata sotto la neve - FabriBor : RT @RepubblicaTv: Maltempo in Valle d'Aosta, Cervinia isolata sotto la neve - MISTERO_MISTERI : Maltempo, Cervinia isolata per la neve, forte vento al Sud. Ma per l'Epifania una specie di… - ferrante1971 : RT @repubblica: Maltempo in Valle d'Aosta, Cervinia isolata sotto la neve - repubblica : RT @RepubblicaTv: Maltempo in Valle d'Aosta, Cervinia isolata sotto la neve -

Leggi la notizia su repubblica

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Rischio valanghe in Valle d'Aosta mentre in Sicilia la circolazione è stata interrotta sulla Catania-Messica per gli alberi caduti. Temperature sopra la media...