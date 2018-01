M5S | tra gli aspiranti candidati i giornalisti Mej e Fracassi

M5S - Paolo Becchi e l'impietoso confronto tra il programma di oggi e quello presentato nel 2013 : A demolire il programma del M5s ci pensa Paolo Becchi , che un tempo al Movimento ci aveva creduto. Lo fa in un'intervista a TgCom24 , in cui mette a confronto il programma con cui Gian Roberto ...

Elezioni - Barghout : “M5S? Non sono sobri - tra Grillo - No Vax e complottisti”. E a Lembo (Pd) : “Sei un figlio di papà” : Confronto a Omnibus (La7) tra Andrea Lembo, candidato sindaco Pd di Campagna (Sa) e figlio del procuratore Capo di Salerno, Corrado, e Kawtar Barghout, giovane di origine marocchina, in Italia dall’età di due anni, e rappresentante dell’associazione Stop Radicalizzazione. Il dibattito è incentrato sulle prossime Elezioni politiche. “Non avete idea della rabbia del popolo italiano, è incontrollabile” – afferma ...

Anche De Falco tra i candidati M5S (è il comandante che intimò a Schettino di risalire a bordo) : Pordenone, 4 gen. (askanews) E' molto soddisfatto Luigi Di Maio, candidato del M5s alla presidenza del Consiglio, per la 'grandissima partecipazione' alle parlamentarie. 'Io sono felicissimo ha detto ...

M5S - tra i candidati Vip spunta il comandante De Falco : ... "A chi dice che il sistema è andato in tilt noi rispondiamo che abbiamo avuto ieri una disponibilità a candidarsi fuori dal comune e siamo l'ultimo argine all'apatia politica e all'astensionismo", ...

Candidature - rebus PD e M5S. Centrodestra può saltare? Video : 3 Due mesi al voto e di programmi neanche a parlarne. I partiti si avvicinano alle urne tenendosi bene alla larga di entrare nel vivo dei contenuti. Giudicare l’operato altrui azzerandolo, era e resta il principale sport nazionale in questo Paese. Il clima da campagna elettorale si avverte forte sul web, vero habitat naturale di malpancisti e propagandisti. Basti considerare l’ultima polemica relativa all’introduzione degli agognati ...

Parlamentarie M5S - De Falco e Paragone tra i candidati : Tra i tanti attivisti che tentano l'impresa elettorale con i Cinquestelle migliaia di sconosciuti ma anche volti noti. Come il conduttore de La Gabbia su La7 e il capitano di fregata che intimò a ...

M5S - Di Maio : tra i candidati anche il capitano De Falco : 'C'è stata una grandissima partecipazione e io sono felicissimo. Migliaia e migliaia di cittadini che hanno deciso di candidarsi con noi. Nomi noti, uno su tutti il comandante De Falco, ma anche ...

M5S - Di Maio : tra i candidati anche il comandante De Falco : 'C'è stata una grandissima partecipazione e io sono felicissimo. Migliaia e migliaia di cittadini che hanno deciso di candidarsi con noi. Nomi noti, uno su tutti il comandante De Falco, ma anche ...

M5S - Di Maio : grande partecipazione - tra candidati De Falco : ...Di Maio ha replicato che "a chi dice che il sistema è andato in tilt noi rispondiamo che abbiamo avuto ieri una disponibilità a candidarsi fuori dal comune e siamo l'ultimo argine all'apatia politica ...

Mancanza di trasparenza e poca sicurezza sul voto online : il Garante per la privacy valuta sanzioni per M5S : ... in occasione della scelta di candidati da includere nelle liste elettorali del Movimento o per orientare altre scelte di rilevanza politica, venga registrata in forma elettronica mantenendo uno ...

Garante Privacy : illeciti in trattamento dati M5S - valuta sanzioni : Roma, 2 gen. (askanews) - Il Garante della Privacy "si riserva di verificare" la "sussistenza dei presupposti per l'eventuale contestazione delle sanzioni amministrative" nei confronti dei titolari ...

Cade il divieto di alleanze per il M5S - Travaglio : ‘Finalmente’ Video : Il direttore del Fatto Quotidiano Marco #Travaglio, dato per politicamente e culturalmente molto vicino alle posizioni del #M5S, dice la sua sulle nuove regole che il Movimento fondato da Beppe Grillo [Video] ha deciso di imporsi. E lo fa con il consueto editoriale pubblicato oggi, 2 gennaio, sulla prima pagina del suo quotidiano. Travaglio vede luci e ombre nel nuovo Statuto e nel nuovo Codice Etico, mettendo in fila in 10 punti gli aspetti ...

Morto Imposimato - fu giudice del caso Moro. Ex Pci - si era avvicinato al M5S foto|video Il magistrato dei misteri : Aveva 81 anni: oltre dell’inchiesta sulla morte del segretario Dc si era occupato anche di quella sull’attentato a papa Wojtyla. I grillini lo volevano candidare al Quirinale

"Le nuove regole M5S? In equilibrio tra nominati e Armata Brancaleone" : "Quasi irriconoscibile". In un lungo editoriale, il direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio definisce così l'esito del cambio di pelle del Movimento 5 Stelle alla luce delle nuove regole decise in vista delle elezioni. Il bilancio, tuttavia, non è solo negativo: "In parte meglio, in parte peggio", scrive.Quello che Travaglio definisce un "giusto equilibrio fra due estremi negativi, i nominati dall'alto e l'Armata ...