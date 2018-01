M5S | in campo migliaia di sconosciuti Ma ci sono  De Falco | l’anti-Schettino |  e

Parlamentarie e candidati M5S - in campo migliaia di sconosciuti ma c'è De Falco - anti Schettino La telefonata : MILANO - Sale a bordo del Movimento uno dei militari più famosi d'Italia. Gregorio De Falco, il capitano di fregata che intimò a Francesco Schettino di risalire sulla Costa Concordia durante il ...

M5S - il primo candidato civico : "Io - compagno di lotte di Rodotà - in campo a difesa dei beni comuni" : Origini siciliane, professore a Mosca (all'Alta scuola di economia della Federazione russa), dottorato in Inghilterra, dirige da un decennio l'International University College di Torino. Sotto la ...

DIETRO LE QUINTE/ 'Corriere' - La7 - M5S - Urbano Cairo scende in campo? : un asso della pubblicità, fa l'editore, ha giornali e tv e anche una squadra di calcio. Non è Berlusconi, è Urbano Cairo. E ha un'idea simile.

È un asso della pubblicità, fa l'editore, ha giornali e tv e anche una squadra di calcio. Ma non è Berlusconi, è Urbano Cairo. E ha in mente la stessa avventura.

Silvio Berlusconi : "Io sono in campo per evitare che al governo vadano gli irresponsabili del M5S" : Berlusconi anzi guarda avanti e fa sapere di aver pronti anche dei nomi per la squadra dell'esecutivo: "Persone " mette in chiaro " che non hanno mai fatto politica ma che vengono dal mondo delle ...

Elezioni - Lorenzin : “Noi - normali e moderati - in campo contro estremisti Lega e incapaci M5S” : “Allenza col Pd? Solo se ci saranno le condizioni per farlo. Noi abbiamo contribuito alla stabilità del Paese che ha permesso di fare le riforme, le quali oggi ci portano ad avere +2 di Pil. E adesso riconsegniamo un’Italia diversa”. Sono le parole del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ospite di Coffee Break, su La7, parlando della collocazione elettorale di Ap, dopo l’abbandono del timone da parte di Angelino Alfano. ...

Berlusconi a Tgcom24 : "Sono sceso in campo contro il pericolo M5S - Forza Italia al 17 - 4%" : 'Italia è "in una fase critica", e sul Paese "incombe un pericolo", che è quello "di una vittoria del M5s". A dirlo è il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che a "Fatti e misfatti" sottolinea che, secondo Tecnè, Forza Italia è salita in poche settimane dal 13% al 17,4%.

Berlusconi : "In campo come nel '94 - mi sento 40 anni". Poi attacca M5S - : Il leader di Forza Italia, nel suo intervento a Milano, ha detto: "Nel centrodestra non siamo concorrenti ma alleati. Da gennaio visito tutte le regioni". Poi critica i 5Stelle: "Di Maio faccino ...

Berlusconi : sento dovere di scendere in campo. M5S sono un pericolo. Porterebbero Italia a rovina : E' un Berlusconi a 360° quello sul palco di Milano. Parla di rigidi vincoli di mandato, di un governo con "12 ministri dalla società civile, solo 8 dalla attuale politica". Ma anche di pensioni - le minime assicura saranno portate a 1000 euro - di cure gratis per gli anziani, di eliminazione del bollo sulla prima auto, perchè spiega l'ex Cavaliere: "noi siamo attentissimi alla voce del Paese, ascoltiamo tutti" e non solo i "giovan,i come avviene ...