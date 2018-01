M5S | Di Maio | grande partecipazione | tra candidati De Falco

M5S - il flusso di candidature on line manda in tilt il server. Di Maio 'corro all'uninominale' : Nel movimento era il giorno delle autocandidature in vista delle parlamentarie, le primarie online dalle quali usciranno le liste pentastellate per le politiche. Migliaia le richieste anche se i nomi ...

Di Maio : prima le parlamentarie M5S - poi lavoriamo per regionali : Udine, 3 gen. (askanews) 'Presto avrete un nostro candidato alla presidenza della Regione e i candidati al Consiglio regionale, prima chiudiamo le parlamentarie e poi si lavora alle regionali'. Lo ha ...

Il sito M5S va in tilt per i troppi accessi : sono a rischio le candidature|Di Maio 23enne e gli altri video che spariranno : Oggi a mezzogiorno scadeva il termine per gli attivisti che vogliono presentarsi in vista della selezione dei futuri parlamentari. Dal sito di Grillo l’avviso: avete ancora tempo

M5S - monta la protesta degli attivisti per la nuova associazione guidata da Di Maio. In rete si organizza la 'ResistenzaM5S' : 'Chi esce non può cacciare chi resta'. In una frase Andrea Tosatto sintetizza tutto in malessere di questi giorni andato in scena da nord a sud (sabato pomeriggio si è tenuta un'assemblea infuocata ...

Di Maio al Circo Massimo per la festa di Capodanno - polemica Pd-M5S - : Critiche da parte del Partito Democratico che lamenta un possibile utilizzo a scopi elettorali dei festeggiamenti a Roma, ma il Movimento 5 Stelle sottolinea che il candidato premier non salirà sul ...

Di Maio - Capodanno al Circo Massimo. Il Pd : 'Campagna elettorale coi soldi pubblici'. M5S : 'Non sarà sul palco' : Ci sarà anche Luigi Di Maio nella festa di Capodanno di Roma al Circo Massimo . Ed ecco servito lo 'scandalo politico' di fine anno. Il Pd , infatti, protesta con veemenza: 'Stasera alla festa del ...

Pd contro Di Maio al Circo Massimo per Capodanno : “Campagna con i soldi pubblici”. Ma M5S : “Non salirà sul palco” : Polemica per la partecipazione di Luigi Di Maio alla festa di Capodanno organizzata dal comune di Roma al Circo Massimo. “Fa campagna elettorale con i soldi pubblici”, hanno attaccato vari esponenti del Pd. Ma il gruppo comunicazione M5s ha subito precisato che il candidato premier non sarà sul palco, ma tra il pubblico “per brindare con i cittadini”: “Per il Pd sembra proprio inconcepibile eppure è così”, ...

M5S : Di Maio a Circo Massimo per festeggiare nuovo anno. Pd : "Grave - intervenga Agcom" : "Speriamo si tratti di una svista. E che venga subito smentita dal sindaco Raggi. Altrimenti sarebbe molto grave se stasera, sul palco della Festa di Capodanno organizzata dal Comune di Roma con soldi pubblici, accanto alla Raggi ci fosse il candidato 5 Stelle Luigi Di Maio". Lo scrive in una nota il deputato Pd Marco Miccoli. Ieri il leader del M5S, sul blog di Beppe Grillo, aveva annunciato: "Domani sera sarò a Roma al Circo Massimo per ...