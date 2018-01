Luca Materazzo | dal pc dell' amico alla soffiata giusta | tutti i segreti di una lunga fuga

Luca Materazzo arrestato in Spagna/ Accusato dell'omicidio del fratello a Chiaia : dubbi sulla morte del padre : Luca Materazzo arrestato in Spagna : il 36enne napoletano Accusato dell'omicidio premeditato del fratello Vittorio e ricercato da oltre un anno, catturato a Siviglia.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 22:50:00 GMT)

Luca Materazzo cercò su Internet la località per la fuga in Spagna : La circostanza che la Spagna potesse essere uno dei Paesi dove si era rifugiato Luca Materazzo, arrestato per l'omicidio del fratello, era stata già presa in esame dagli inquirenti in seguito ad ...