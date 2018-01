Luca Materazzo | ambizioni da notaio | palestra e tanta solitudine

Arresto di Luca Materazzo - i compagni di lavoro sotto choc : 'Aveva uno sguardo di ghiaccio' : Siviglia. 'Luca era rarito, un tipo strano, meticoloso e taciturno, iba a su bola, sempre per conto suo. Però molto educato, servizievole e gentile con la clientela. All'inizio, circa un anno fa, si ...

Luca Materazzo - dal pc dell'amico alla soffiata giusta : tutti i segreti di una lunga fuga : Per oltre un anno lo hanno cercato in tutta Italia, in Europa e persino in Nord Africa. Da Londra a Barcellona, fino a Tangeri e ad Algeri. Senza alcun risultato. Eppure la traccia era precisa: da...

Napoli. Catturato Luca Materazzo : ha ucciso il fratello Vittorio : E’ terminata a Siviglia la latitanza di Luca Materazzo. Il napoletano di 36 anni è accusato di avere ucciso con 40 coltellate il fratello Vittorio, ingegnere, il 28 novembre 2016. L’uomo era latitante dal 10 dicembre dello stesso anno dopo…Continua a leggere →

Luca Materazzo arrestato in Spagna/ Accusato dell'omicidio del fratello a Chiaia : dubbi sulla morte del padre : Luca Materazzo arrestato in Spagna: il 36enne napoletano Accusato dell'omicidio premeditato del fratello Vittorio e ricercato da oltre un anno, catturato a Siviglia.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 22:50:00 GMT)

Luca Materazzo arrestato in Spagna/ Accusato dell'omicidio del fratello : latitante da oltre un anno : Luca Materazzo arrestato in Spagna: il 36enne napoletano Accusato dell'omicidio premeditato del fratello Vittorio e ricercato da oltre un anno, catturato a Siviglia.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 15:19:00 GMT)

Luca Materazzo cercò su Internet la località per la fuga in Spagna : La circostanza che la Spagna potesse essere uno dei Paesi dove si era rifugiato Luca Materazzo, arrestato per l'omicidio del fratello, era stata già presa in esame dagli inquirenti in seguito ad ...

Napoli - ingegnere ucciso con 40 coltellate : preso a Siviglia il fratello Luca Materazzo : Un romanzo familiare e forse criminale. Un padre muore, il figlio maggiore sospetta dell’omicidio il proprio fratello. Che stando alla Procura di Napoli ,il 28 novembre 2016, lo ammazza con 40 coltellate. Il nuovo capitolo di questa storia è stato scritto ieri pomeriggio a Siviglia quando Luca Materazzo, 36 anni una laurea in giurisprudenza, è stato arrestato per la morte dell’ingegnere Vittorio Materazzo, 51 anni, trucidato, nell’androne ...

Napoli - ingegnere ucciso a con 40 coltellare : catturato a Siviglia il fratello Luca Materazzo : Un romanzo familiare e forse criminale. Un padre muore, il figlio maggiore sospetta dell’omicidio il proprio fratello. Che stando alla Procura di Napoli ,il 28 novembre 2016, lo ammazza con 40 coltellate. Il nuovo capitolo di questa storia è stato scritto ieri pomeriggio a Siviglia quando Luca Materazzo, 36 anni una laurea in giurisprudenza, è stato arrestato per la morte dell’ingegnere Vittorio Materazzo, 51 anni, trucidato, nell’androne ...

Uccise il fratello ed è indagato per la morte del padre : Luca Materazzo arrestato in Spagna : È finita a Siviglia la latitanza di Luca Materazzo, accusato di aver ucciso a sangue freddo e con premeditazione suo fratello, l’ingegnere 51enne Vittorio Materazzo, il 28 novembre 2016, colpendolo con 40 coltellate nell’androne della sua abitazione in via Maria Cristina di Savoia, nel quartiere di Chiaia, a Napoli. L’ordine di cattura era scattat...

Arrestato Luca Materazzo - uccise fratello : (ANSA) - NAPOLI, 3 GEN - E' stato Arrestato a Siviglia Luca Materazzo ritenuto responsabile del'omicidio premeditato del fratello Vittorio, avvenuto il 29 novembre 2016. L'ordine di cattura era ...